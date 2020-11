Se anunță weekend cu ninsori – Peste 13.000 de tone de nisip pregătite pentru deszăpezire

⇓ Ascultă știrea ⇓

Comandamentul de iarnă 2020 – 2021 și-a început activitatea din 16 noiembrie, în scopul asigurării circulației în condiții optime pe drumurile județene în toate cele 8 zone care acoperă raza Județului Sibiu.

Acestea sunt:

– zona 1 (Cristian – Săliște – Jina)

– zona 2 (Sibiu – Cisnădie – Păltiniș)

– zona 3 (Cisnădie – Sadu – Avrig – Poiana Neamțului)

– zona 4 (Cîrța – Arpașu – Bruiu)

– zona 5 (Chirpăr – Agnita – Bruiu)

– zona 6 (Dumbrăveni – Mediaș)

– zona 7 (Șeica Mare – Vecerd)

– zona 8 (Loamneș – Păuca).

Pentru această activitate societatea are la dispoziție 66 utilaje : 23 autobasculante, 3 capete tractor cu RMA, 7 încărcătoare frontale, 7 buldoexcavatoare, 8 tractoare, 14 autoutilitare, 3 autogredere și 1 turbofreza, organizate în cinci baze și puncte de sprijin pentru intervenție astfel:

1. Baza Sibiu cu punctul de sprijin Păltiniș (canton), punctul de sprijin Jina și Rîul Sadului

2. Baza Cîrța cu punctul de sprijin Poiana Neamțului

3. Baza Agnita

4. Baza Șeica Mare

5. Baza Dumbraveni cu punctul de sprijin Blăjel

Pentru iarna 2020 – 2021 societatea a estimat ca necesare urmatoarele cantitati de materiale pentru deszapezire:

– 13.350 to nisip

– 3000 to sare

– 60 to material lichid pentru deszapezire

35% din totalul cantitatilor de materiale estimate se afla distribuite în bazele societății din 15.11.2019.

În vederea asigurării siguranței traficului rutier pe toate drumurile județene pe perioada de iarnă, rugăm participanții la trafic să circule cu atenție sporită, în special pe sectoarele de drum unde se vor afla utilajele de intervenție si de asemenea recomandăm ca mașinile să fie echipate corespunzător.

În perioada activității comandamentului de deszăpezire numărul de telefon la care se poate apela pentru sesizări și informații referitoare la starea drumurilor județene este: 0269.210.884 (apelabil 24 de ore din 24).

Pentru informarea corectă și în timp util a participanților la trafic despre starea drumurilor județene vă comunicăm că atât pe pagina de facebook cât și pe site-ul instituției noastre găsiți zilnic informații actualizate (www.drumuripodurisibiu.ro – butonul “alertă trafic”).