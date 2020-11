Povestea unui sibian cu Covid-19, transferat în Germania – „Am aşteptat două zile la urgență, pentru a primi un loc”

⇓ Ascultă știrea ⇓

De mai bine de o săptămână, județul Sibiu se află în fruntea țării, cu cea mai mare rată de incidență cumulată. Sistemul sanitar sibian este dat peste cap. Locurile din spitalele suport Covid sunt epuizate, personalul medical este deficitar iar medicii sunt istoviți, sleiți de puteri. Spitalul Județean este pus în dificultate de numărul bolnavilor care vin. Deși s-au suplimentat locurile de aici și din alte spitale din județ, numărul paturilor este în continuare insuficient.

Pacienții care ajung la urgență relatează niște experiențe îngrozitoare. Aceștia așteaptă ore în șir sau chiar zile, în condiții groaznice, eliberarea unui loc în spital pentru internare. Prin asemenea experiență a trecut și un bărbat de 56 de ani din Sibiu, care a așteptat două zile și o noapte să se elibereze un loc pentru a fi internat.

A dormit pe o targă, în așteptarea unui pat

D. P. este sibian și are 56 de ani. Împreună cu familia, s-au mutat cu traiul în Germania. Anul acesta, venit într-o mini-vacanță acasă și a avut parte de evenimente neplăcute. După ce a sesizat că are simptome similare celor provocate de infecția cu Sars CoV-2, a decis să meargă să-și facă un test. Rezultatul testului a confirmat bănuielile, D.P. fiind confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Sibianul a urmat pașii necesari, s-a izolat și a rămas acasă, întrucât nu avea o formă avansată a bolii, care să necesite internare. După câteva zile, situația s-a agravat și a fost nevoit să meargă la Urgență, pentru un control pneumologic. Aici au debutat cele mai neplăcute momente, care îi provoacă și astăzi amintiri antipatice.

„Cred că era un singur doctor care consulta, iar pacienți erau foarte mulți, zeci. Toți așteptau acolo înghesuiți, nici nu aveau loc toți pe scaune, unii stăteau în picioare, alții adunați unul peste celălalt pe paturi. A durat câteva ore ca să ajung la medic pentru consult, în urma căruia, medicul a spus că am nevoie de internare, însă în acel moment nu mai era nici un loc liber, în nici un spital suport Covid. M-a trecut pe o listă de așteptare și am rămas acolo, împreună cu celelalte zeci de persoane care erau în aceeași situație”, spune D. P.

Următoarea noapte, D. a petrecut-o la Urgență, în acel container unde stau toți cei care așteaptă să fie consultați sau să se elibereze un loc pentru a fi internați. În timpul nopții a început să se simtă mai rău.

„Starea mea a început să se agraveze, probabil și din cauza tensiunii, și cum stăteam acolo în așa condiții. Am anunțat o asistentă și a venit, au găsit o targă și m-au transportat într-o sala, am stat acolo toată noaptea, iar targa mi-a fost pat.”, a mai spus D. P.

După două zile de așteptare, a primit un loc

A doua zi, pe la amiază, D. a fost anunțat că s-a eliberat un loc la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. A mai așteptat câteva ore pentru a se elibera o ambulanță, după care a fost transportat.

„Ajuns acolo, am fost preluat imediat de doamna doctor Simina Iulia. Un specialist cu foarte mult interes și devotament pentru meseria sa. Se vedea clar că personalul medical este epuizat, erau extenuați și obosiți, dar cu toate acestea, și-au făcut datoria superb.”, a spus pacientul D. P.

Familia a cerut transferul bărbatului în Germania

Familia acestuia a cerut să fie transferat pentru continuarea tratamentului în Germania.

„Pe data de 28 octombrie am fost internat. Stadiul bolii și starea mea de sănătate nu era clară. Familia mea a făcut demersurile pentru a urgenta transferul în Germania. Am comunicat cu medicii, care au fost foarte deschiși și s-au implicat să mă ajute. Statisticianul de la Spitalul TBC, Tricolici Mirela, s-a ocupat de acte și de tot ce a însemnat transferul. În data data de 6 noiembrie, am fost transferat în Germania”, a mai spus sibianul.

Ajuns în Germania, pacientul spune că a fost consultat și că medicii de acolo au spus că tratamentul care i-a fost administrat în România este corespunzător, așa că au continuat cu el și mai departe. La momentul actual, bărbatul se simte mult mai bine. Acesta a declarat faptul că simptomele Covid-19 au dispărut, se simte mut mai bine, dar este în continuare pozitiv și va rămâne internat până se va vindeca și recupera definitiv. Acesta a concluzionat faptul că a fost mulțumit de felul în care a fost tratat după ce a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie, însă problema cea mai mare este aglomerația de la Unitatea de Primiri Urgențe și lipsa personalului medical.

„Mi se pare foarte trist faptul că oamenii cu stări grave de sănătate sunt nevoiți să aștepte 10 ore, sau poate chiar mai mult, în frig, în ploaie, pentru că nu sunt locuri în spitale. Medicii sunt extenuați, unii practic s-au mutat acolo și își dedică viața în totalitate tratării bolnavilor, sacrificând tot timpul personal și renunțând la familii.”, a mai spus pentru Ora de Sibiu, D. P.