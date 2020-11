Mămică reprofilată în pandemie – Sibianca Lavinia Popa face decorațiuni hand made superbe

⇓ Ascultă știrea ⇓

Concediul de maternitate nu este o perioadă care îți leagă mâinile. Asta știu multe femei care, în timp ce își cresc bebelușii, caută să practice diferite activități, indiferent dacă acestea le aduc venituri sau nu. Hobby-ul transformat în afacere este pentru cele mai multe dintre ele formula ideală pe perioada maternității.

Lavinia Popa este o tânără mămică din Sibiu care, la doar 21 de ani a reușit una dintre cele mai mari realizări în viață – a devenit mamă. Acum opt luni, Lavinia a dat naștere unui băiețel minunat. Activă și sociabilă din fire, Lavinia a decis să-și pună la contribuție imaginația și creativitatea și să găsească o ocupație cu care să-și diversifice rutina zilnică și cu care să se ocupe în timpul liber pe care-l are.

Lucrul cu copiii a înzestrat-o cu multă răbdare, calitate ce o ajută enorm și în noua ei activitate

Lavinia a lucrat doi ani în domeniul educației, fiind învățătoare. Mereu a fost atrasă de cei mici, iubindu-i pe toți, dar a simțit că vrea ceva mai mult, vrea unul care să fie doar al ei. Așa a ajuns să-și îndeplinească unul dintre vise, cel de a da viață unui copil și de a fi o mamă tânără.

„De mică iubeam copiii, iar când a venit vremea să merg la liceu, am ales Colegiul Pedagogic, acolo unde m-am format cu dubla specializare, și anume, educator – învățător, după care am lucrat doi ani ca învățător. Am fost mereu foarte atrasă de copii, și Dumnezeu m-a înzestrat cu darul de a fi mamă. Momentan sunt în concediu de maternitate, dar tot în domeniul educației mă voi întoarce, nu mă văd făcând altceva.”, a spus Lavinia.

Concediul de maternitate – momentul perfect pentru redescoperirea talentelor

Meseria de mamă implică multe responsabilități și este considerată de mulți ca fiind una dintre cele mai grele meserii din lume. Viața fiecărei femei suferă schimbări majore odată cu apariția unui copil, iar menținerea unui echilibru emoțional poate fi o adevărată provocare pentru multe femei. Pentru a reuși acest lucru, fiecare mamă are nevoie de timp pentru ea, de activități sau ocupații care să o scoată din rutină și să-i aducă plăcere. Lavinia Popa este un exemplu care a reușit. Dintr-o pură întâmplare, tânăra mămică a descoperit un hobby care să-i ocupe timpul și să-i aducă doza de plăcere și de entuziasm de care avea nevoie.

” Sunt o fire activă și îmi doream să mai fac ceva util dacă tot stau acasă. Înainte, ziua mea era plina de activități și îmi era dor de asta, așa că mi-am descoperit pasiunea. Îmi doream să mă apuc să fac ceva nou, ceva plăcut ochiului și ceva lucrat de mâinile mele. Se apropia ziua verișoarei mele, iar sora mea a zis să-i facem noi un aranjament, și de aici a început distracția. Mi-a plăcut ideea, am început să comand tot ceea de ce era nevoie pentru aceste frumoase aranjamente și am început să fac mai multe, diferite.”, spune Lavinia.

Studentă, mamă și, mai nou, antreprenoare. Cum le reușește pe toate?

Lavinia reușește nu doar să fie o mamă extraordinară și să-și dezvolte mica afacere în perioada concediului de maternitate, dar și să își continue studiile. Aceasta este în ultimul an la facultate, urmând specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar pe linia germană, și se pregătește de susținerea examenului de licență.

„De bebeluș mă ocup dimineața, avem timpul nostru special și activitățile pe care le facem împreună, iar după amiaza, când nu am cursuri la facultate, îmi dedic timpul pentru aranjamente. Mama mea este cea care mă ajută foarte mult cu copilul, stă cu el când e nevoie, dar și soțul meu atunci când vine de la serviciu, se ocupa el de copil și eu merg să muncesc în micul meu atelier.”, spune Lavinia.

Se spune că cele mai frumoase cadouri sunt cele făcute de mână. La asta s-a gândit și tânăra mămică. Imaginația ei are limite extrem de flexibile. Pornind de la ideea de aranjamente florale și din dulciuri, aceasta a ajuns să facă și compoziții complexe pentru aniversările bebelușilor, cum ar fi tortul din scutece sau aranjamente pentru ocazii romantice cu trandafiri și șampanie. Întrucât au mai rămas zile numărate până la sărbătorile de iarnă, tânăra mămică a decis să facă și decorațiuni cu tematică de iarnă, coronițe pentru ușă sau chiar decorațiuni pentru masa de Crăciun.