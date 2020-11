Recrutare GERMANIA: Pädagogische Fachkräfte oder Ergänzungskräfte (m/w/d) mit anerkannten Qualifikationen

⇓ Ascultă știrea ⇓

Seit 2007 ist Infanterix Betreiber von mehrsprachigen Krippen und Kindergärten in München und

Umland mit derzeit 21 Einrichtungen. Wir bieten über 1200 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt an und beschäftigen rund 300 Mitarbeiter. Unsere internationalen Kindertagesstätten verstehen sich als Orte, die schon die Allerkleinsten und Kleinen in ihrer Entwicklung zu verantwortlichen, toleranten und konfliktfähigen Menschen fördern wollen und auf das Leben in einer multikulturellen Gesellschaft vorbereiten.

Wir suchen für unsere Einrichtungen ab sofort oder später

pädagogische Fachkräfte oder Ergänzungskräfte (m/w/d) mit anerkannten Qualifikationen

Ihr Aufgabengebiet

Planung und Durchführung des Gruppenalltags

Sensibilisierung der Kinder für andere Kulturen und gezielte Förderung der Sprache

Regelmäßige Kommunikation mit den Eltern und Förderung einer guten Zusammenarbeit

Arbeiten nach dem Ko-Konstruktionsansatz und Begleitung der Freispielzeit

Arbeiten nach dem bilingualen Konzept: Eine Person, eine Sprache

Planung und Durchführung von Projekten und pädagogischen Angeboten

Gestaltung der Eingewöhnungsphase eines Bezugskindes

Aktive Teilnahme an Teambesprechungen (eigene Gruppe und großes Team)

Begleitung der Freispielzeit und pflegerische Tätigkeiten

Wir bieten Ihnen

Ein multikulturelles, wertschätzendes Arbeitsumfeld, in dem jeder Mitarbeiter individuell gesehen wird

Einen sicheren Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit

Flache Hierarchien innerhalb der Gruppen

Gruppenbezogene Arbeit in einem Team von mindestens 3 Mitarbeitern und zusätzliche einrichtungsübergreifende Kräfte

Bis zu 30 Urlaubstage je nach Erfahrung und feste Schließzeiten

Ein innovatives Betreuungskonzept und intensive fachliche Unterstützung

Interne und externe Fortbildungen sowie Weiterbildungen und 8 Konzeptionstage jährlich

Eine praktische sowie theoretische Einarbeitung und Möglichkeit der Supervision

In den Dienstplan integrierte wöchentliche Vorbereitungszeiten

Sehr gute Bezahlung und Bonus Zahlung

Gute Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens

Regelmäßige Teamaktivitäten / Teamevents

Mitarbeiter- Wohngemeinschaften für neue Münchner (für die ersten 3 Monate nach Bedarf)

Wir wünschen uns von Ihnen

Ein abgeschlossener Abschluss in den Erziehung, Pädagogie, Sozial oder Psychologie Bereichen

Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens B2 / C1)

Sie sind Einsteiger oder Erfahrener mit großer Motivation

Spaß an der Arbeit im Team an einem vielfältigen und abwechslungsreichen Arbeitsalltag

Begeisterung und persönliches Engagement für Ihren Beruf

Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF) unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail.

Jürgen Sassmann- Fleps | Tel.: +49 723052110 | juergenmuntean@web.de