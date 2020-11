Cabinet de medicină sportivă amenajat în premieră la Sala Transilvania

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sportivii sibieni vor avea un cabinet de medicină sportivă ce va fi amenajat în incinta Sălii Transilvania. Acesta va fi disponibil sportivilor imediat ce va fi semnat acordul de colaborare dintre Sala Transilvania și spitalul Județean Sibiu.

Sala Transilvania va pune la dispoziția medicului sportiv o încăpere de 59,4 metri pătrați. Aici sportivii vor fi consultați și li se vor face evaluările necesare activității pe care o desfășoară, controalele medicale periodice semestriale sau trimestriale ale sportivilor care participa la antrenamete si competitii, respectiv:

*consultatii medicale pentru evaluarea starii de sanatate a sportivilor

*evaluarea starii de dezvoltare fizica: antropometrie, adipocentimetrie, evaluarea fortelor,

somatoscopie;

*evaluarea capacitatii functionale cardio-respiratorii: spirometrie, electrocardiograma;

*evaluarea starii de antrenament: proba Ruffier, proba Astrand;

* intocmirea avizului medico-sportiv pe baza rezultatelor obtinute in urma evaluărilor;

* acordarea vizelor medicale(apt/inapt) semestriale sau trimestriale, care permit participarea

sportivilor la antrenamente si competitii;

-realizarea consultatiilor medicale curative in vederea stabilirii diagnosticului si tratamentului la

sportivii de performanta pentru afectiuni survenite in timpul pregatirii sportive/ antrenamente/ sau in

competitii;

– efectuarea de tratamente injectabile intramusculare sau periarticulare, realizarea unor

imobilizari prin bandaj compresiv sau orteze ;

– efectuarea de proceduri fizioterapeutice (electroterapie, laserterapie) complementare

tratamentului medical

– programe de recuperare kinetoterapeutice la sportivi pentru afectiuni survenite in timpul

pregatirii sportive/ antrenamente/ sau in competitii;

– acordarea de consultatii medicale si tratamente pentru angajatii Salii Transilvania, la solicitarea

acestora.