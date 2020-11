Opt ani de la moartea jandarmului ucis în post la Sibiu – Marius Paliuc ar fi împlinit 44 de ani

⇓ Ascultă știrea ⇓

Marius Paliuc, jandarmul ucis în timp ce se afla în post, la Consulatul Germaniei, ar fi împlinit 44 de ani. În fiecare zi de 24 noiembrie familia sa îi aprinde însă o lumânare și se roagă pentru sufletul lui. Asta în timp ce criminalul este încă în libertate. Deși procurorii spun că nu este crima perfectă, până acum nu au reușit să îl descopere pe cel care l-a înjunghiat pe Marius Paliuc de mai multe ori.

Marius Paliuc este născut pe 24 noiembrie și ar fi împlinit 44 de ani. În fiecare an mama sa îi aprinde o lumânare în loc de a-i spune ”La mulți ani!”. ”În fiecare an, de ziua lui Marius mergeam le biserică, lăsam un pomelnic, aprindeam o lumânare, apoi mergeam la cimitir. Anul acesta din păcate, nu pot face lucrul ăsta, pentru că am luat o viroză și trebuie să stau în casă. Dar, am rugat familia să meargă la cimitir și voi merge și eu după ce mă fac bine”, spune Mariana Avram Paliuc, mama lui Marius.

Mama lui Marius încă nu este împăcată pe deplin. Peste moartea fiului ei nu va putea trece niciodată, dar are o mare nemulțumire- aceea că nu are cui să ceară socoteală pentru moartea lui Marius. Și asta pentru că la mai bine de 8 ani de la crimă polițiștii și procurorii nu au reușit să îl găsească pe cel care l-a omorât pe Marius Paliuc. Dosarul său a adunat mii de pagini, s-au schimbat procurorii, dar fără niciun rezultat până acum.

Anul trecut însă, Marius Paliuc a fost înaintat în grad post mortem. Asta, la 7 ani și jumătate de la crimă. Mama sa a fost cea care a crezut că trebuie să se întâmple acest lucru și a venit ca o alinare pentru femeia care încă mai caută răspunsuri.

Marius Paliuc a fost omorât în data de 30 mai 2012 în timp ce se afla în ghereta din fața Consulatului Germaniei, deci în timpul serviciului. Făcuse schimb de tură cu un coleg, și nici până acum anchetatorii nu au reușit să afle dacă criminalul îl vizase pe Marius sau pe colegul cu care făcuse schimb. Una din ipoteze a fost aceea că, din cauză că în momentul în care Marius a fost atacat, fiind în jur de ora 5 dimineața, dormea cu capul pe masă, iar criminalul l-ar fi confundat. Niciuna din pistele pe care s-a mers până acum sau audierile care s-au făcut nu i-a condus pe anchetatori la criminal. cu toate acestea procurorii spun că în niciun caz nu este vorba de o crimă perfectă.