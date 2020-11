”O cană de fericire” – proiectul care își propune să doteze secția de cardiologie din Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Rotaract Club Sibiu, alături de cluburile Rotary Club Sibiu şi Interact Sibiu, invită sibienii la cea de a doua ediție a proiectului O cană de fericire incepând cu 1 Decembrie 2020 până pe 24 Decembrie.

Proiectul constă în achiziționarea unor căni personalizate, în schimbul unor donații cu care Rotaract Club Sibiu și-a propus renovarea și dotarea secției de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. După reușita proiectului in ediția de anul trecut, membri clubului Rotaract s-au adaptat in contextul actual si au mutat proiectul in mediul online pe www.rotaractsibiu.ro

Astfel comunitatea sibiană pot accesa site-ul www.rotaractsibiu.ro și să isi aleaga unul sau mai multe modele de căni personalizate. După achiziționarea cănilor acestea se pot ridica din Galeria de la magazinul Auchan din cadrul Shopping City Șelimbăr.

Fiecare persoană care achiziționează o cană în cadrul proiectului intră automat si in concursul pentru premiul cel mare de 1.500 Lei.