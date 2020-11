Patronul Dabo Doner revoltat de montarea unor piloni pe trotuarul de la fast food-ul de pe Milea – ”Totul se face cu răutate, împotriva sibienilor”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Indiferent că ești sibian sau nu, dar dacă în ultimii 20 de ani ai locuit aici nu există să nu fi mâncat sau măcar să fi auzit despre fast food-ul de pe Vasile Milea. Între timp s-au schimbat patronii, brand-ul de mâncare, dar locația a oferit mereu ceva bun celor înfometați. La fel de adevărat este că locuri de parcare în fața locației nu sunt, iar cei intrau să cumpere un kebab parcau pe trotuar, îngreunând circulația.

De la începutul săptămânii însă acest lucru nu se mai întâmplă, pentru că Primăria a montat stâlpi pe trotuar, astfel că nicio mașină nu mai poate staționa exact în fața locației. Patronul fast food-ului, Dan Paștiu, este revoltat, spune el, pentru că autoritățile par să lucreze împotriva sibienilor.

”Părerea mea este că s-au pus stâlpii acum cu rea voință. Exact acum, când nu mai putem vinde decât prin livrări. Exact acum, când oricum traficul nu este aglomerat, nu sunt nici mașini atât de multe, nici pietoni. Livratorii mi-au spus că șoferii nu mai vor să vină aici pentru că trebuie să parcheze departe. De asta spun că s-au montat stâlpii cu răutate. Nu mă deranjează că s-au pus, ci momentul. Am trecut la program non stop exact pentru perioada aceasta în care nimic nu mai este deschis, să ofer sibienilor care poate vin noaptea de pe drum sau au o problemă, un loc de unde pot comanda de mâncare. De 20 de ani e aici locația, dar exact acum creează disconfort”, este părerea patronului Dan Paștiu.

Acesta, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, reclamă reaua voință a administrației sibiene și legat de emiterea acordului de funcționare pentru spațiul în care funcționează fast food-ul de lângă Primărie.

”Dar, așa cum se întâmpla de cele mai multe ori in loc sa ți se aprecieze munca și ce faci pentru orașul tău, ți se pun bete in roate mai mult ca oriunde. Am fost sunat de primar de oraș și rugat sa duc DAbo și la ei, oferindu-mi tot sprijinul iar aici in Sibiu am încercat de nenumărate ori sa intru și eu la Târgul de Craciun și am fost respins de fiecare data fiindcă cineva trebuia sa aibă exclusivitate pe food oferit de primarie. M-am împăcat cu ideea și am deschis o locație lângă primarie dar, ce sa vezi, am avut nevoie de acțiune in instanța sa obțin autorizația de funcționare fiindcă aveam nevoie de acordul tuturor vecinilor din casa alaturata ( vecini care sunt plecați de mult din țara și sunt de negăsit) și, într-un final, după aproape doi ani am reușit sa obțin acordul de funcționare”, este o parte a postării lui Dan Paștiu.