Pestă porcină depistată la un mistreț mort, la Hamba

Încă un focar de pestă porcină a fost descoperit la Hamba, pe raza fondului de vânătoare 22. În urma analizelor făcute unui mort mistreț găsit mort, s-a constatat că acesta a fost infectat cu virusul pestei porcine africane.

Astfel, autoritățile au stabilit localitățile aflate în zona de risc:

– Localitatile aflate in zona infectata sunt: NOU, ROSIA, DAIA, CASOLT, BUNGARD, SELIMBAR, SIBIU, SURA MARE si HAMBA din jud. SIBIU;

– Localitatile aflate in zona tampon sunt: SURA MICA, SLIMNIC, BRADU, CISNADIE, PADURENI, VURPAR, VESTEM, CORNATEL, NUCET si MOHU – din judetul SIBIU;

– Fondurile de vanatoare aflate in zona infectata sunt: F.V.22 HAMBA, F.V.8 CASOLT, F.V.21 SELIMBAR – din jud. SIBIU ..

– Fondurile de vanatoare aflate in zona tampon sunt: F.V.7 BRADU, F.V.20 SURA MICA si parte din fondurile F.V.12 RASINARI,F.V.23 VURPAR, F.V.25 SLIMNIC si F.V.24 TICHINDEAL – din judetul Sibiu.

Porci împușcați

Una din prevederile din planul de măsuri stabilite la nivelul Prefecturii Sibiu, împreună cu specialiștii DSVSA, este împușcarea porcilor mistreți: ”Se vaneaza integral mistretii prin metode de vanatoare care nu disloca efectivul (panda si dibuire), cu respectarea masurilor de biosecuritate aplicabile in timpul partidelor de vanatoare”, se arată în planul de măsuri. De la toate aceste animale vor fi recoltate probe pentru a se stabili dacă au fost și ele infectate cu pestă porcină.