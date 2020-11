Prințul Charles a trimis o scrisoare către Asociația Prietenii Mocăniței – „Sper să vizitez această cale ferată”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic, înfocat susținător al conservării patrimoniului și al dezvoltării sustenabile prin turism a Transilvaniei, a trimis o scrisoare către Asociașia Prietenii Mocăniței. Prințul și-a exprimat admirația pentru munca depusă pentru dezvoltarea proiectului Mocăniței.

Proiectul Mocăniței dintre Sibiu și Agnita s-a dezvoltat constant an de an, mii de voluntari, susținători și suporteri punând cărămizile unei fundații pe care Mocănița să poată crește armonios și sustenabil, și, odată cu ea, la fel și Valea Hârtibaciului.

Dedicarea, devotamentul și entuziasmul neîncetat al voluntarilor Mocăniței au ajuns până la urechile Alteței Sale Regale Prințul Charles.

„Într-o scrisoare recentă adresată voluntarilor asociației Prietenii Mocăniței, Alteța Sa își exprimă admirația pentru munca depusă și ne felicită pentru eforturile eroice, punctând totodată imensa șansă de a avea încă mare parte din clădirile și locomotivele originale ale liniei și exprimându-și dorința de a călători cu Mocănița în timpul următoarei sale vizite în România”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Asociația Prietenii Mocăniței.

Iată scrisoarea Prințului Charles adresată Asociației Prietenii Mocăniței:

Dragi prieteni ai Căii Ferate Sibiu-Agnita,

În toţi aceşti ani în care am fost suficient de norocos să pot vizita România, am fost mereu impresionat de priceperea şi dedicarea cu eare oamenii din zonă şi organizaţiile locale au grijă de conservarea frumuseţilor naturale şi istorice din ţara lor şi de protejarea moştenirii arhitecturale. Sunt de părere că aceste lucruri sunt de o importanţă vitală pentru sănătatea şi spiritul unei naţiuni şi de aceea sunt plin de admiraţie faţă de munca extraordinară a voluntarilor care, de-a lungul ultimilor ani, au încercat cu atât curaj să readucă la viaţă calea ferată istorică cu ecartament îngust de la Sibiu la Agnita şi Vurpăr, muncind împreună din dragoste pentru proiect la repararea liniilor ferate şi la punerea în mişcare a trenurilor acolo. Faptul că în ultimii ani au fost atraşi atât de mulţi vizitatori în zona Văii Hârtibaciului reprezintă un important omagiu adus dedicării remarcabile de care au dat dovadă. În Marea Britanie am susţinut și vizitat multe dintre minunatele căi ferate cu trenuri cu abur pe care noi suntem atât de norocoşi să le avem încă în ţara noastră şi am văzut cum aceste iniţiative insuflă viaţă în zonele şi comunităţile locale şi cât de mult sunt apreciate de vizitatori, aducând astfel surne importante de bani in economille locale.

Este extraordinar de încurajator să aflu eă multe dintre locomotivele şi vagoanele care au circulat pe această cale ferată încă există, ele fiind în mod clar esenţiale pentru ca această iniţiativă să funcţioneze, la fel cum sunt şi clădirile originale ale căii ferate. Sunt foarte bucuros să aflu că toate acestea fac parte din Patrimoniul Naţional şi sunt, prin urmare, protejate.

În cadrul urrnătoarei mele vizite in România, care mă rog să aibă loc anul viitor, sper să pot să vizitez această cale ferată istorică şi să călătoresc cu trenul, tras de însăşi locomotiva care a fost construită pentru această linie în urmă cu mai bine de 125 de ani. Pentru moment, pot doar să vă transmit tuturor felicitările mele din toată inima pentru eforturile voastre eroice şi toate gândurile bune pentru a avea succes în reînvierea acestei părţi preţioase a patrimoniului României.

Cu toată sinceritatea,

Charles”.