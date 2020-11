Sibianul care-și ucide cu cruzime animalele mai are câteva – Cum încearcă autoritățile să le salveze

Situație terifiantă într-o gospodărie din Valea Aurie. Marți dimineața, într-o curte de pe strada Rozdești au fost găsite cadavrele a două bovine, care erau în stare de descompunere.

Reprezentanții Primăriei Sibiu spun că animalele erau moarte de trei zile. Sibianul de la casa cu numărul 12 de pe strada Rozdești, și-a făcut un obicei din a maltrata și a ucide animalele. Nu este primul incident de acest gen. Vecinii spun că bărbatul are probleme medicale de ordin psihiatric și că are un comportament macabru cu animalele pe care le are în posesie. Acesta ține animalele într-un grajd improvizat, fără lumină, fără apă și mâncare.

„Este îngrozitor ce se întâmplă. Nu este prima dată, omul a mai ucis un cal și o vacă. Acum, mai are câteva animale iar condițiile în care sunt ținute sunt teribile. Stau în bălegar, una nu se mai poate ridica de jos. Este de azi pe mâine.”, spune o doamnă de pe strada Rozdești, vecină cu individul.

Nici cele 22 de amenzi primite nu l-au oprit

Conform informațiilor furnizate de Primăria Sibiu, bărbatul a fost amendat de 22 de ori până în prezent pentru creșterea animalelor mari în municipiu, fapt care contravine normelor locale.

„Pentru că cetățeanul a refuzat continuu să se conformeze și să mute animalele într-o locație în afara municipiului, pe lângă amenzile aplicate, în anul 2018 Poliția Locală a promovat o acțiune în instanță pentru a-l obliga pe cetățean să mute animalele. Acțiunea a fost admisă de către Tribunalul Sibiu la sfârșitul anului 2019. Pentru punerea acesteia în aplicare un executor judecătoresc împreună cu un echipaj din cadrul Poliției Locale în luna martie 2020 au notificat la fața locului cetățeanul ca în termen de 3 săptămâni să mute animalele la un alt adăpost, situat în afara Municipiului Sibiu. Acesta nu s-a conformat notificării, ulterior fiind făcute încă trei acțiuni împreună cu executorul judecătoresc, fără rezultat însă. Precizăm că intervenția executorului pentru îndepărtarea animalelor nu este posibilă, având în vedere că titlul executoriu îl obligă pe cetățean să le mute și astfel intervenția unei terțe părți nu este permisă”, spune purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, Mirela Gligore.

Animalele pot fi salvate

Întrucât bărbatul mai are câteva animale în prezent, care riscă să moară curând din cauza condițiilor sinistre în care trăiesc, am contactat reprezentanții Asociației Animal Life pentru a afla dacă ar fi dispuși să intervină și să preia animalele, pentru a le cruța suferința și a le salva de la o moarte chinuitoare.

„Atât noi, cât și o altă asociație care se ocupă cu protecția animalelor am fi dispuși să preluăm animalele. Problema este că nu putem face acest lucru fără ajutorul și implicarea autorităților. Nu putem merge să luăm animalele, fără o decizie legală în acest sens și fără acordul proprietarului.”, spune reprezentantul Animal Life Sibiu, Andreea Roseti.

Ce fac autoritățile în acest sens

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, Mirela Gligore a explicat pentru Ora de Sibiu că titlul executoriu este emis pe numele pârâtului, ceea ce înseamnă că nu este posibilă intervenția nimănui pentru îndepărtarea animalelor. Bărbatul urmează a fi amendat din nou, iar la momentul actual se caută soluții pentru a găsi o metodă de rezolvare a acestui caz.

Directorul DSVSA Sibiu, Şerban Ţichindelean, spune că joi, 26 noiembrie, un reprezentant al instituției, împreună cu un membru al asociației pentru protecția animalelor se va deplasa la domiciliul bărbatului pentru a încerca să-l convingă să permită preluarea animalelor.

„Se va încerca, pe cale amiabilă, găsirea unei soluții. Fie să permită preluarea animalelor de către o asociație, fie să le mute din localitate, așa cum i s-a impus și prin ordinul judecătoresc sau să vină cu o soluție proprie pentru a rezolva situația.”, spune Şerban Ţichindelean