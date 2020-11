Anunțul celor de la Sony despre Playstation 5 – Când se repun în vânzare consolele

”Vrem să mulțumim jucătorilor de pretutindeni. Cererea pentru PS5 este fără precedent, așa că am vrut să confirmăm că vom livra către comercianți, alte loturi înainte de sfârșitul anului”, au anunțat cei de la Sony Playstation, pe contul oficial de twitter.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020