Daniela Cîmpean, cu ocazia Zilei Naționale a României – ”Anul acesta suntem nevoiți să sărbătorim altfel”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean adresează un mesaj sibienilor cu ocazia Zilei Naționale a României și anunță că anul acesta, Sibiul va sărbători „altfel”.

„Depinde de fiecare dintre noi să facem din 1 Decembrie o zi specială. Anul acesta suntem nevoiți să sărbătorim Ziua Națională a României altfel decât prin parade militare și hore ale Unirii. Unii le vor regreta, alții vor spune că era cazul să vedem și ce altceva ne mai leagă.

Anul acesta cred că ne leagă dorința de a fi sănătoși: ca tu să fii sănătos, e nevoie să fie sănătoși cei din preajma ta. Suntem legați printr-un lanț invizibil, același prin care funcționează transmisia comunitară a unui virus respirator. Iar această legătură am văzut că nu are granițe – nici între localități, nici între țări. Anul acesta am văzut cât de legați putem fi de restul oamenilor de pe Glob, chiar și de aceia pe care îi credeam departe și foarte diferiți – alt port, altă limbă, același probleme de respirație. Majoritatea țărilor au avut de înfruntat situații grave, cu care nu ne-am mai întâlnit cei mai mulți dintre noi.

Deși ai crede că în fața unui inamic comun reacția firească e să fim mai uniți, acest virus ne-a dezbinat foarte mult: cei care cred că totul e o conspirație versus cei care poartă mască, progresiști versus religioși, oameni care vor să se îmbogățească versus oameni care se străduiesc să salveze vieți, majoritari versus migranți, români versus romi. În umbra pandemiei, am devenit mai îndârjiți: tensiunile s-au adâncit acolo unde existau deja.

Iată modul prin care aș vrea să sărbătorim Ziua Națională: găsește un om pe care l-ai criticat anul acesta și urează-i sănătate. Fie că e român, rom, sas sau ungur. Fie că e de la tine din partid sau nu. Fie că îți place sau nu cum gândește. Putem să nu fim de acord și totuși să ne dorim reciproc sănătate.

La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!”, transmite Daniela Cîmpean