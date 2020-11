Două vaci din gospodăria sibianului care le omora salvate în ultima clipă – A treia nu a mai rezistat

⇓ Ascultă știrea ⇓

Mai multe cadavre de bovine au fost găsite în gospodăria unui sibian de pe strada Rozdești. După ce bărbatul a ucis în bătaie un cal și a lăsat să moară în chinuri trei vaci, în sfârșit, s-au luat măsurile cuvenite.

Sibianul de la casa cu numărul 12 de pe strada Rozdești, și-a făcut un obicei din a maltrata și a ucide animalele. Acesta ținea animalele într-un grajd improvizat, fără lumină, fără apă și mâncare. Vecinii spun că bărbatul are probleme medicale de ordin psihiatric și că are un comportament macabru cu animalele pe care le are în posesie. Aceștia au depus nenumărate plângeri la Primărie, în urma căror bărbatul a fost amendat de 22 de ori și pus să mute animalele în afara municipiului, iar pentru că a refuzat să se conformeze, s-a ajuns în instanță.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Bărbatul mai avea în posesie încă trei vaci pe care le ținea în aceleași condiții deplorabile, iar pentru a le salva, reprezentanții Asociației ”Prietenii Berzelor” Sibiu au luat inițiativa și s-au oferit să preia și să îngrijească animalele.

Bărbatul a fost dificil de convins, dar până la urmă am reușit

Președintele Asociației ”Prietenii Berzelor” din Cristian, Miruna Grițu, a mers împreună cu un reprezentant al DSVSA Sibiu la domiciliul bărbatului pentru a încerca, pe cale amiabilă să convingă sibianul să lase animalele care mai sunt în viață.

„Inițial a pornit că nu le da sub nici o formă, i-am explicat că îl ajutăm, să nu mai aibă probleme, amenzi. L-am rugat frumos să mă lase să merg să le văd și m-a lăsat. Știam de la vecini ca sunt trei văcuțe, dar acolo erau doar doua. Dânsul a zis că pe a treia a dat-o cuiva. Până la urmă am văzut că era deja moartă. După discuții lungi și explicații că vrem doar să-l ajutăm, omul a acceptat și am făcut un contract prin care eu le am în custodie. Acum vacile sunt în siguranță, se vede că sunt nemâncate de mult timp și sunt și foarte speriate, dar sperăm să ne împrietenim cât mai curând.”, a declarat Miruna Grițu, președintele Asociației ”Prietenii Berzelor”.

Aceasta a mai spus că și condițiile de trai ale bărbatului sunt extrem de dificile. În casă era foarte frig, și dânsul stă și cu mama lui, femeie în vârstă de 80 de ani. O să încercăm să-i ajutăm și pe ei cu alimente și cu ce putem”, a mai spus Miruna Grițu.