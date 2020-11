Viceprimarul Sibiului, Alexandru Dumbravă, explicații despre ancheta DNA: „Tribunalul Alba a anulat un raport mincinos”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Alexandru Dumbravă, noul viceprimar al municipiului Sibiu, vine cu explicații în ceea ce privește dosarul de cercetare de la DNA. Acesta spune că Tribunalul Alba „a anulat un raport mincinos comandat de la Sibiu”.

Alexandru Dumbravă a fost cercetat în urma unor sesizări în care este acuzat că, pe vremea când era director la Casa Corpului Didactic Sibiu, ar fi falsificat semnături pe documente pentru proiecte cu fonduri europene. Acesta a explicat, într-o postare pe Facebook, că nu există semnături în dreptul numelui său pe care să nu și le asume”.

„Dragii mei, pentru cei setați doar să distrugă și să facă rău, încep să cred că nu mai există leac. Speram că o nouă generație, de oameni tineri, curați, nepătați sau măcar spălați de moștenirea culturală comunistă va reuși să creeze o stângă viabilă, constructivă, așa cum ar trebui să aibă fiecare democrație. O alternativă, așa cum e normal să exista în fiecare societate, la oamenii de dreapta. Indiferent de orientare, fiecare avem locul și rostul nostru într-o societate normală. Din păcate… suntem încă departe.

Nu sunt perfect și nici nu cred că voi deveni vreodată. Nici nu-mi doresc. Dar îmi plac la nebunie oamenii, interacțiunea cu ei și, mai ales, munca alături de ei și pentru ei. Pentru oamenii dragi pe care i-am cunoscut prin toate locurile am acceptat să lupt cu un sistem care mă vâna și persecuta, tot pentru unii dintre ei am acceptat să plec, din dorința de a le lua stresul și controalele nesfârșite de pe cap. Oriunde am fost, am lăsat loc de bună ziua, oricine a avut nevoie de ajutorul meu nu a fost intrebat nici din ce partid este, nici ce am de câștigat. Am întins mereu o mână, uneori și celor care știam că-mi vor face sau îmi făcuseră rău. Cred că oamenii pot greși, și cred că iertarea face parte din farmecul și bucuria vieții. Deși mi-am dorit să dau niște răspunsuri mai rapid, nu am reușit să găsesc câteva minute de liniște în care să o fac. Unii dintre noi muncim, iar munca pe care o facem poate fi mai importantă decât orgoliul rănit. Dacă mă cunoașteți, nu trebuie să vă spun nimic. La fel cum, dacă ești setat să denigrezi și mai mult nu poți, orice ți-as spune nu contează”, a scris, pe Facebook, Dumbravă.

Dumbravă spune că decizia Tribunalului Alba sugerează faptul că raportul a fost unul mincinos, „comandat de aici, de la Sibiu”.

„Un răspuns poate fi însă soluția Tribunalului Alba, care a anulat un raport mincinos și comandat de aici, de la Sibiu. Și nu cred că trebuie să spun mai mult. Cât despre alte lucruri, nu există semnături în dreptul numelui meu, chiar dacă uneori nu-mi ies toate la fel, pe care să nu mi le asum. La fel cum, la un volum de muncă uriaș, nu cred că există instituții care să nu mai și gresească…important este să învățăm din greșeli, nu să nu mai facem nimic de teamă că am putea greși. Dar timpul le va pune pe toate în matca lor, separând grâul de pleavă.

Până atunci, pe voi, cei dragi, vă salut cu stimă, iar pe ceilalți, cu speranța că gerul iernii va distruge sămânța răutății și, odată cu primăvara, vor răsării mugurii unor oameni noi. Dum spiro, spero!”, a mai scris Dumbravă.