Deschiderea sezonului de schi la Păltiniș și Sureanu, în „stand-by” – „Noi ne pregătim, dar așteptăm reglementările”

Pregătirile pentru sezonul de schi sunt în toi la Sibiu. Deși suntem în plină carantină, iubitorii sporturilor de iarnă speră că vor putea practica și în acest an schiatul.

Stațiunea Păltiniș este cea mai veche stațiune montană din țară, unde se adună în fiecare iarnă o mulțime de turiști din toate colțurile lumii pentru a se bucura de facilitățile puse la dispoziție. Așa cum anul 2020 este mai deosebit, din cauza contextului epidemiologic în care ne aflăm, lucrurile sunt incerte și în acest sens. Reprezentanții complexului de pârtii Arena Platoș din Păltiniș spun că au dat drumul tunurilor de zăpadă și că se pregătesc pentru deschiderea noului sezon.

„Este o situație dificilă în acest an. Încă așteptăm reglementările și ne pregătim, am pornit tunurile și am început înzăpezirea pârtiilor. Depinde mult și de temperaturile din următoarele zile, probabil că în zilele următoare vom ști exact.”, spune Andy Fazekas, managerul Complexului Arena Platoș Păltiniș.

Și Pârtia Oncești din Păltiniș se pregătește pentru noul sezon. Tunurile au fost puse în funcțiune, pârtiile sunt înzăpezite, iar proprietarii așteaptă decizia autorităților pentru a putea deschide.

„Pregătim pârtiile, investim și amenajăm totul ca să fim pregătiți pentru deschidere. Ne dorim să putem deschide măcar spre sfârșitul săptămânii viitoare, dar până nu primim reglementările din partea autorităților, nu putem să facem nimic.”, spune Puiu Boța de la Pârtia Oncești.

Reprezentanții Domeniului Schiabil Șureanu au pregătit instalațiile, au obținut și toate autorizațiile necesare pentru a putea deschide și așteaptă zăpada. La momentul actual, stratul de zăpadă măsoară aproximativ 8-10 centimetri.

„Ne pregătim, avem instalațiile pregătite, cu toate autorizațiile, încă nu avem stratul de zăpadă necesar, momentan este de aproximativ 8-10 centimetri. Meteorologii anunță că pe săptămâna viitoare se așteaptă ninsori. Sperăm ca până atunci să ni se comunice și noile măsuri și reguli. Din ce știu eu personal, ultimele reglementări spuneau că sporturile de iarnă se pot practica și fără purtarea măștii de protecție, dar oricum majoritatea poartă cagule și au gura acoperită, iar în ceea ce ține transportul pe cablu, probabil se va desfășura conform regulilor impuse și pentru transportul clasic de persoane, adică la capacitate redusă și cu purtarea măștii obligatorie.”, spune unul din reprezentanții Domeniului Schiabil Șureanu.

Reprezentanții pârtiilor spun că au trimis o solicitare și propuneri pentru deschiderea pârtiilor către autorități dar încă sunt în așteptarea unui răspuns.