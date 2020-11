Piesele de la Radu Stanca, difuzate online cu casa închisă

⇓ Ascultă știrea ⇓

„Felii”, cu Ofelia Popii și „LIVE”, regia Bobi Pricop se văd în acest weekend în cadrul Festivalului Național de Teatru FNT 30 / FNT ALTFEL – online, TVR, on-air

„Felii”, un spectacol de la Lia Bugnar, cu Ofelia Popii și „LIVE”, regia Bobi Pricop, cea mai recentă producție a Secției Germane a TNRS, sunt cele două spectacole pe care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu le prezintă în acest weekend, în cadrul Festivalului Național de Teatru „FNT 30 / FNT ALTFEL”, eveniment organizat anul acesta online. Constantin Chiriac va fi de asemenea prezent online la Festivalul Național de Teatru, în cadrul colocviului „Teatrul la limită. Esteticile pandemiei”.

Actuala ediție a Festivalului Naţional de Teatru este construită pe intenția de a pune în dialog trecutul cu prezentul teatral, esteticile creatorilor de ieri cu formele noi ale unui azi ce încă își caută identitatea. FNT 30 / FNT ALTFEL oferă premise pentru o meditație profundă asupra viitorului. FneuitareT, FnelinișteT, arta ACTORULUI mare, Premieră în FNT, Spectacolul ascuns, Spectacole invitate, „Vorbe, vorbe, vorbe…”, Esteticile pandemiei, FNT ON AIR sunt cele nouă secțiuni ale ediției online a Festivalului Național de Tetru din acest an. „arta ACTORULUI mare” și „Esteticile pandemiei” sunt cele două secțiuni în care TNRS va prezenta spectacole în acest sfârșit de săptămână.

„Felii”, one woman show cu Ofelia Popii, în secțiunea „arta ACTORULUI mare”

Unul dintre cele mai longevive spectacole din repertoriul Naționalului sibian, spectacol care se joacă de fiecare dată la Sibiu cu casa închisă, „Felii”, regia Lia Bugnar, cu Ofelia Popii, va fi prezentat online, în cadrul Festivalului Național de Teatru „FNT 30 / FNT ALTFEL”. Spectacolul va putea fi vizionat gratuit, pe site-ul FNT, începând de sâmbătă, 28 noiembrie 2020, ora 23:30 și până luni, 30 noiembrie 2020, ora 23:30. Spectacolul a fost inclus în secțiuiea „arta ACTORULUI mare”, secțiune care celebrează harul, virtuozitatea și împlinirea în profesie, calități pe care le-au probat în timp artiști-reper ai scenei românești de teatru. Recitalurile propuse reprezintă tot atâtea lecții memorabile de artă a actorului. Ele stimulează și inspiră, bucură și înalță spiritual. În același timp, probează forța unui triunghi creator: actor – dramaturg (cu un accent pus, în această secțiune pe dramaturgia românească) – regizor.

„Mi-e greu să vorbesc despre o piesă pe care am scris-o, am tot timpul senzația că tot ce era de spus pe marginea subiectului am spus deja, prin intermediul personajelor, în piesa însăși. Felii e o înlănțuire de povesti, o intersectare de destine, care gravitează toate în jurul unui bărbat cu a cărui moarte începe piesa. Felii, adică mai puțin decât bucăți și mai mult decât firimituri. Nu trebuie să mănânci tot cozonacul ca să-ți dai seama cum a ieșit. O felie e exact cât îți trebuie, să-ți faci pofta, dar să nu te saturi. Felii de viață, felii de iubire, felii de criză, felii de tristețe, felii hilare, felii. Și când cameleonul Ofelia Popii se dezlănțuie între atâtea felii, spectacolul poate, pe bună dreptate, să se numească Ofelii. Nici că putea această piesa a mea să aibă un destin mai norocos.” Lia Bugnar

Esteticile pandemiei: „LIVE”, regia Bobi Pricop

Cea mai nouă producție a Secției Germane a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, un spectacol pentru care echipa de creatori a lucrat în cea mai mare parte a timpului online, va putea fi vizionat în cadrul „FNT 30 / FNT ALTFEL”, începând de duminică, 29 noiembrie 2020, ora 15:30 și până marți, 1 decembrie 2020, ora 15:30, pe site-ul oficial al FNT. Secțiunea în care spectacolul a fost inclus, „Esteticile pandemiei”, reprezintă spectacole născute în plină perioadă de criză ca reacție a artei în fața neantului și ca efort al câtorva creatori de a identifica noi soluții estetice, ieșiri din impas. Sunt spectacole-argument, pledoarii pentru o idee înaltă: indiferent ce se întâmplă, teatrul trebuie să își continue existența.

„Conceput de la început ca un work-in-progres, piesa a fost dezvoltată de la zero în strânsă legătură cu poveștile personale ale actorilor, iar personajele și situațiile descrise de spectacol reflectă gândurile și preocupările întregii echipe. A fost un process organic, în care am dobândit limbaje noi, am explorat diverse forme de a lucra împreună și de a ne exprima. Formula de prezentare la care ne-am oprit este una hibridă, spectacolul desfășurându-se pe scena teatrului pentru un număr limitat de spectatori (atunci când acest lucru este posibil) și concomitent fiind transmis în sistem pay-per-view online către spectatorii digitali ai TNRS. Spectacolul urmărește cinci scurte povești care se petrec în mediul online, situații extrem-contemporane care ne invită să reflectăm asupra felurilor în care poate fi percepută realitatea în epoca post-adevărului. O epocă în care orice este posibil și credibil, atât timp cât acel lucru reușește să stabilească o conexiune emoțională cu vulnerabilitățile, predispozițiile sau așteptările noastre.” Bobi Pricop, regizor

Constantin Chiriac invitat la colocviul „Teatrul la limită. Esteticile pandemiei”

Moderat de criticii de teatru Ludmila Patlanjoglu și Călin Ciobotari, colocviul „Tetrul la limită. Esteticile pandemiei” aduce în dialog oameni de teatru care în anul 2020 au cătutat și au găsit soluții pentru a rămâne alături de public. Duminică, 29 noiembrie 2020, de la ora 12:30, pe site-ul FNT, îi puteți vedea în dialog pe Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președinte al FITS, regizorii Andrei și Andreea Grosu – fondatorii teatrului independent UNTEATRU, Petru Vutcărău, regizor și director artistic al Teatrului „Eugen Ionesco” din Chișinău, Ada Lupu Hausvater, regizoare și director al Teatrului Național din Timișoara și Miklós Bács, actor.