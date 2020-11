Ana Maria Prodan s-a infectat cu coronavirus de la jucătorii FC Hermannstadt

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ana Maria Prodan, acționarul de la FC Hermannstadt, a fost confirmată cu noul coronavirus. Impresara s-ar fi infectat în urma unei ședințe pe care a avut-o la clubul sibian.

Ana Maria Prodan a început să se simtă rău după o ședință pe care a avut-o la Sibiu, cu staff-ul și jucătorii de la FC Hermannstadt. Cinci jucători și trei membri ai staff-ului sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2.

„Am avut noroc că mi am făcut testul şi a ieşit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în ţară. Erau la aeroport când am aflat ca am Covid, aşa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam şi lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită şi îmi petrec majoritatea timpului in pat”, a declarat Anamaria Prodan pentru Playtech.