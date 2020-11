Fostul șef de la UPU Sibiu despre cozile de pe Valea Prahovei – ”Ca mersul pe bicicletă pe fundul unui bazin cu apă”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Medicul Bogdan Csillag, medic la Urgență în Sibiu și fost șef al acesteia, este indignat de aglomerația de pe Valea Prahovei și din stațiunile montane, în minivacanța de 1 decembrie. Asta în condițiile în care sistemul sanitar din România este suprasolicitat de bolnavii infectați cu coronavirus.

”Asta nu prea mai are nicio legatura cu logica, ce se intampla acum. Serviciile de urgenta sunt pline de pacienti Covid in stare medie-grava, locuri in reanimare abia mai gasesti sau trebuie sa transferi pacientii la sute de kilometri distanta , statul plateste mii de oameni care stau in carantina timp de 2 saptamani ( fiind contacti cu persoane infectate), dar in acelasi timp pe Valea Prahovei se circula bara la bara , la inceputul minivacantei de 1 Decembrie

Am impresia ca orice facem, ca si sistem medical pentru gestionarea situatiei de acum , are eficienta mersului cu bicicleta pe fundul unui bazin plin cu apa.

Dar na, poate ca nu inteleg eu dorinta viscerala ( ca sa nu spun mancarimea in anumite parti anatomice ) a populatiei de a se misca, ” libera si neingradita” ( precum stramosii nostri , dacii ) in aceasta perioada”, este postarea medicului Bogdan Csillag.