FOTO Jucătorii de la Viitorul Șelimbăr au donat plasmă după ce s-au vindecat de coronavirus

Jucătorii de la Viitorul Șelimbăr, care au scăpat de infectarea cu noul coronavirus, au donat plasmă. Au dorit ca prin acest gest să îi ajute pe cei care încă luptă cu boala.

Deși aflați în vacanță, jucătorii de la Viitorul Șelimbăr au ales să pună și ei umărul la sprijinirea bolnavilor cu SARS-COV2 și au ales să doneze plasmă, aceasta fiind o nouă acțiune prin care clubul de fotbal depășește granițele dreptunghiului verde și se implică în sprijinirea comunității.

„Este normal pentru noi, ca oameni în primul rând, să încercăm să facem ceva pentru semenii nostri. Am discutat despre acest subiect încă din momentul când jucătorii noștri au fost depistați pozitiv. Când s-a anunțat că plasma persoanelor vindecate de această boală poate salva vieți am știut că trebuie să ne implicăm. E un sentiment de nedescris să poți oferi comunității, pe lângă performanțele sportive, și sprijin în aceste momente grele de pandemie. Noi atât am putut, atât am oferit, dar sunt singur că vor mai exista persoane care vor dori să ne urmeze gestul”, a declarat Claudiu Furdui, președintele echipei Viitorul Șelimbăr.

Viitorul Șelimbăr nu este la prima acțiune în care sprijină comunitatea. Tot în acest an, formația antrenată de Florin Maxim a strâns fonduri pentru un tânăr bolnav, oferindu-și toate tricourile la licitație.