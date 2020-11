FOTO Sibianul salvat de la moarte cu plasmă s-a externat – Sorin Boica a stat 17 zile la ATI

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sorin Boica este sibianul pentru care zeci de oameni din țară, vindecați de coronavirus, au donat plasmă. Familia lui Sorin a făcut un apel la începutul lunii noiembrie pentru donarea de plasmă, după ce viața sibianului, infectat cu covid 19, atârna de un fir de ață. După transfuzie Sorin a început să se simtă mai bine, dar a rămas în continuare internat pe secția ATI a Spitalului Județean Sibiu. După mai bine de 30 de zile de la infectare, a ajuns acasă.

Sorin Boica este unul dintre sibienii care la începutul pandemiei a ajutat, la fel cum a făcut mereu- i-a pus pe alții înaintea sa. A confecționat măști de protecție pe care le-a împărțit gratuit celor care nu își permit să cumpere una.

Dar, la finalul lunii octombrie, Sorin s-a infectat și el cu covid 19. La început, spune el, s-a tratat acasă și a refuzat să meargă la spital, pentru a nu lua locul altcuiva aflat într-o stare mai gravă. ”Am stat acasă pentru că m-am gândit că poate altcineva are nevoie de locul din spital, dar starea mi s-a agravat și nu am mai avut încotro”, spune Sorin. Din cele 21 de zile pe care le-a petrecut în spital, 4 au fost pe secția de infecțioase, iar restul de 17 pe secția ATI.

Deoarece corpul lui Sorin lupta tot mai greu cu virusul, medicii au considerat că un transplant de plasmă autoimună l-ar ajuta. Prin anunțurile făcute în mass media zeci de oameni din țară, vindecați după infecția cu coronavirus, au aflat de cazul lui Sorin și au donat plasmă. ”Am primit mesaje de la oameni din țară, nu doar din Sibiu care mi-au spus că au donat ori pentru mine, ori pentru cine are nevoie. Eu am primit plasmă de două ori. Încă după prima transfuzie am simțit că mă simt mai bine, starea mi sa- îmbunătățit. nu am cuvinte să mulțumesc celor care au donat, dar și întregii echipe de la ATI, condusă de doamna doctor Ioana Codru”, spune Sorin.

Sorin Boica a fost externat în cele din urmă, iar acum se află acasă și se recuperează. ”O dată externat și dacă scrie pe fișă vindecat, nu înseamnă că lupta s-a terminat. Recuperarea este grea, eu de abia vorbesc. Am concentrator de oxigen, care este absolut necesar după externare. Este greu, iar celor care încă spun că virusul nu există sau că e o simplă răceală, le doresc să nu ajungă niciodată să se convingă pe propria piele. Iar pe cei care s-au vindecat îi îndemn să doneze plasmă, pentru că eu sunt exemplul viu că astfel se pot salva vieți”, spune Sorin Boica.