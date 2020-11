Actorul Victor Rebengiuc după experiența COVID: „Asta este boala, este un pericol”

Actorul a spus că nu știe cum s-a infectat, cu atât mai mult cu cât este adeptul respectării regulilor de prevenire a răspândirii bolii, scrie Digi 24.

„Mască port toată ziua, doar aici, acasă nu port și nu mă deranjează, n-am deloc niciun fel de impresie neplăcută în legătură cu masca, m-am obișnuit. Port masca și respect măsurile de securitate care s-au luat. Și cu toate acestea, am fost și eu infectat și am stat două săptămâni în carantină. Asta este boala, este un pericol. Nu știu ce se întâmplă. N-am avut o formă gravă, am avut foarte puțin, n-am avut simptome ale bolii. Am stat două săptămâni cuminte în casă, aici, închis, am urmat un tratament care mi-a fost prescris și gata!”, a povestit Victor Rebengiuc.

Întrebat ce a învăţat de pe urma acestei experienţe, artistul a răspuns: „Să mai stau pe acasă, să nu plec în lume, să mă sui în troleibuze aglomerate și-n metrouri. Asta m-a învățat”, a spus râzând Victor Rebengiuc. „Bine, dar eu știam asta dinainte. Dar nu știu cum s-a putut întâmpla chestia asta, nu-mi dau seama”, a adăugat actorul.

Arta poate vindeca. Manifest de 1 Decembrie

Actorul a făcut această mărturisire povestind la Digi24 despre cel mai recent proiect artistic în care a fost implicat. Mai mulți artiști au creat un clip-manifest, care își propune să unească prin artă românii din toate colțurile Europei. Printre protagoniști se află Victor Rebengiuc și violonistul Alexandru Tomescu, alături de mai mulți balerini. În clip, actorul Victor Rebengiuc este vocea lui Constantin Brâncuși și rostește câteva din frazele marelui sculptor despre ce înseamnă arta. Balerinii „interpretează”, prin dansul lor, câteva dintre operele sculptorului. Ei dansează pe „Balada” lui Ciprian Porumbescu, interpretată de violonistul Alexandru Tomescu, acompaniat la harpă de Miruna Vidican.

„Arta în pandemie înseamnă o activitate continuă, o aplecare mai profundă asupra artei, pentru că avem mai mult timp, putem să comunicăm, sunt tot felul de acțiuni artistice care se desfășoară în apartamente, în locuri mai izolate, unde COVID-ul pătrunde mai greu și unde noi căutăm să ne protejăm cu mască, cu distanță. Arta nu este vindecătoare de COVID, dar poate fi vindecătoare de stres, de impresia că suntem lipsiți de libertate. Arta ne poate apropia”, a spus Victor Rebengiuc.

Sursa: Digi 24