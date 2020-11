Cum deosebim măștile bune de cele neconforme

Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a făcut controale, în perioada 23 octombrie – 23 noiembrie, la 599 de magazine din țară, mari retaileri și lanțuri de farmacii care vând măşti de protecție.

Au fost verificate 35.180.666 de măşti, în valoare 19.763.739 lei. 32.997.026 dintre acestea (peste 90%), în valoare de 19.459.353 lei, nu se încadrau în prevederile legale în vigoare, potrivit raportului ANPC. 31.931.598 de măști, în valoare de 12.740.657 lei, au fost oprite temporar de la comercializare, până la remedierea neconformităţilor constatate. 725.448 de măşti, în valoare de 3.152.544 lei, au fost scoase definitiv de la vânzare.

Printre neregulile constatate se află lipsa totală sau parţială a elementelor de identificare şi caracterizare, lipsa traducerii în limba română, lipsă instrucţiuni de utilizare, lipsă menţionare compoziţie material, lipsă declaraţie conformitate, lipsă marcaj de conformitate CE.

ANPC a aplicat 668 de sancţiuni, din care 237 avertismente şi 431 amenzi contravenţionale în valoare de 2.908.000 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor.

Printre companiile care au fost sancţionate pentru comercializarea măştilor neconforme se află magazine ale marilor retaileri din țară – precum Lidl, Rewe, Kaufland, Mega Image, Auchan, Altex, Dedeman, Profi, DM -, dar şi compania petrolieră Lukoil România. De asemenea, raportul arată că au fost amendate şi marile reţele de farmacii Help Net şi Sensiblu, potrivit raportului ANPC.

Cum deosebim măștile neconforme de cele bune

Măștile neconforme care sunt retrase temporar de la vânzare sunt măști care au deficiențe minore – de exemplu, nu sunt etichetate corect, a explicat Eduardt Cozminschi, președintele ANPC, pentru Digi24.ro. După aplicarea unei etichete corecte, măștile se întorc pe raft și pot fi vândute.

Măștile neconforme care sunt retrase definitiv de la vânzare sunt acelea care nu respectă normele de calitate (de exemplu, capacitatea lor de filtrare nu este certificată de un organism autorizat pentru acest lucru în Europa), explică președintele ANPC. Acestea nu se pot întoarce la vânzare.

Întrebat cum poate ști cumpărătorul ce mască să aleagă de pe raft, Eduardt Cozminschi a răspuns că „e destul de greu pentru clientul obișnuit să-și dea seama”, din cazuza multiplelor elemente care trebuie trecute pe etichete.

El spune că este reponsabilitatea vânzătorului să se asigure că măștile respectă normele de etichetare și de calitate pentru a putea fi vândute și, dacă vrea, se poate adresa ANPC pentru a obține informațiile necesare.

Alerte în sistemul RAPEX pentru măști neconforme

România a emis, prin sistemul RAPEX, mai multe alerte de măşti neconforme importate din China, care poartă marcajul CE, dar nu sunt certificate ca echipamente de protecţie de către un organism relevant.

RAPEX este sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare al Comisiei Europene – schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase între Comisia Europeană şi Statele Membre ale Uniunii Europene.

Este posibil ca produsele pentru care s-a emis alertă să nu îndeplinească cerinţele de sănătate şi siguranţă şi, prin urmare, să nu protejeze în mod corespunzător dacă nu sunt combinate cu măsuri suplimentare.

Produsele notificate de România nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie şi standardul european relevant EN 149: 2011 + A1: 2009 FFP2, iar autorităţile recomandă retragerea produselor de pe piaţă, potrivit Agerpres.

Direcţia de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC a transmis în ultimele două luni, prin RAPEX, 12 alerte pentru măşti neconforme, un număr similar fiind în stand-by pentru a fi urcate în sistem.

Alertele RAPEX emise de ANPC pot fi urmărite aici.

Măștile textile vor deveni „acoperitoare faciale”

ANPC a lansat în dezbatere publică și va emite un ordin prin care măștile textile sau de alt tip, care nu sunt certificate medical, să nu mai poată fi vândute sub denumirea de „măști de protecție”.

Măștile medicale fac parte din categoria echipamentelor individuale de protecție și respectă niște norme de calitate (capacitate de filtrare a particulelor etc.), pe care măștile textile nu le întrunesc, a explicat Eduard Cozminschi. Din această cauză, după dezbaterea publică, președintele ANPC va emite un ordin prin care măștile textile și alte tipuri de măști care nu sunt medicale să nu mai poată fi vândute sub acest nume, ci sub denumirea de „acoperitoare facială de utilizat în colectivitate”.

Pe eticheta de vânzare a acestor produse va fi trecută și precizarea „Acoperitoare facială de utilizat în colectivitate nu este un dispozitiv medical în sensul specificat de Directivei 93/42/CEE (măști chirurgicale) și nici nu este echipament individual de protecţie în înțelesul utilizat de Regulamentului UE/2016/425 (dispozitive de protecție respiratorie)”, potrivit proiectului de act normativ lansat în dezbatare publică.

Ordinul va intra în vigoare la o o lună după ce va fi semnat și publicat în Monitorul Oficial și va deveni obligatoriu pentru toți agenții economici, a mai precizat președintele ANPC. Proiectul de ordin ANPC aflat în dezbatare publică poate fi consultat aici: Proiect_ordin_ANPC

Sursa: Digi 24