Sibian abuzat de jandarmi – „Au vrut să mă ia pe sus. M-au tras de geacă și mi-au vorbit golănește”

Un bărbat din Sibiu acuză că, luni, în timp ce se afla pe o stradă din municipiu, a fost abuzat de doi jandarmi. Potrivit acestuia, oamenii legii au vrut să îl bage cu forța în dubă, l-au tras de geacă și i s-au adresat „golănește”.

Ionuț V. spune că, luni, în timp ce se întoarcea de la cumpărături, a fost oprit și luat la rost de doi jandarmi sibieni. Bărbatul recunoaște că nu purta mască de protecție și își asumă faptul că merita să fie sancționat, însă acuză felul în care oamenii legii i s-au adresat.

„Azi, pe la ora 16,00, am fost la cumpărături la magazinul de lângă parcul din Ștrand și în drum spre casă am fost oprit de un jandarm. A venit nervos la mine și m-a întrebat de ce nu m-am oprit când mi-a făcut semn, dar eu nu l-am auzit, aveam muzică în căști și eram în gândurile mele. Mi-a cerut să mă legitimez, iar eu l-am rugat să se prezinte el prima dată. Apoi i-am dat datele mele. M-a întrebat de ce nu am mască pe față și i-am explicat că am fost la cumpărături, aveam și plasa în mână și că mi-am dat-o jos ca să îmi șterg nasul. Eu am uitat complet de mască, mai aveam foarte puțin până acasă”, povestește sibianul.

„Mi-a zis că mă bagă în mașină și îmi arată el”

După această discuție, jandarmul sibian i-ar fi spus că urmează să fie sancționat pentru că nu are mască de protecție. Sibianul spune că l-a aprobat, fără alte comentarii, însă jandarmul ar fi avut o reacție nejustificată.

„A ridicat tonul la mine, iar eu i-am spus să păstreze un ton civilizat dacă vrea să vorbim, că eu nu mă intimidez dacă zbiară. Nu am apucat să termin ce am de zis, că s-a răstit la mine, spunându-mi, așa, golănește <<Dacă nu, ce?>>. Am început să râd auzind ce replici folosesc organele legii. Mi-a zis că mă bagă în mașină și îmi arată el”, povestește Ionuț V.

Apoi, jandarmul ar fi cerut ajutorul unui alt coleg. Aceștia ar fi pus mâna pe el, luându-l de brațe și încercând să îl bage în dubă. „Au pus amândoi mâna pe mine, m-au luat de brațe și m-au tras împotriva voinței mele, să vin cu ei în mașină. Cel care a ridicat tonul la mine, mi-a scrântit mâna, punându-mi-o la spate, și mi-a spus că mă pune pe jos. M-au târât până la mașină, m-au tras de braț, de geacă și după când au văzut că s-a adunat lume în jur, mulți care mă și cunoșteau, mi-au zis să îmi iau plasa și să plec”, mai spune Ionuț V.

Plângere la Poliție

Sibianul spune că, după acest incident, este hotărât să depună o plângere la poliție pentru abuz. Marți va merge la secție. „Am fost azi să depun plângere, dar programul cu publicul s-a terminat la ora 12. Mâine o să merg din nou”, mai spune acesta.