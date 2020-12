Dan Barna: USR PLUS e perspectiva următorilor 4 ani de Românie sănătoasă. Mergeți la vot duminică

⇓ Ascultă știrea ⇓

Dan Barna, copreședintele USR PLUS și candidat în circumscripția Sibiu pentru Camera Deputaților, a declarat astăzi la mitingul electoral digital, organizat de Alianță în încheierea campaniei electorale, că suntem o țară în care are un sistem de sănătate mai bolnav decât pacienții de care trebuie să aibă grijă.

„Suntem o țară în care administrația publică este fie incompetentă, fie pasivă și își aruncă de la un mandat la altul responsabilitatea și vina pentru faptul că lucrurile nu funcționează. Suntem, oricât de dureros sună, suntem țara lui „merge și așa”, suntem țara lui „ne descurcăm”, „găsim o soluție”, „sunăm pe cineva”, ori lucrurile astea trebuie să înceteze. E prea mult. 30 de ani e prea mult pentru o țară. Am pierdut mai mult de o generație, am pierdut milioane de oportunități și, de fiecare dată, am amânat viitorul și mai binele pentru alegerile care urmează. Eu și colegii mei din USR PLUS venim în fața dumneavoastră, suntem astăzi în fața dumneavoastră pentru că noi considerăm că așa nu se mai poate.”, a declarat Dan Barna.

După patru ani de opoziție dură în Parlamentul României, cu doar 9%, USR a reușit să fie vocea cetățenilor și să transparentizeze activitatea atât în comisii, cât şi în şedinţele de plen. Parlamentarii USR au semnalat toate înțelegerile ascunse între vechile partide. Senatorii și deputații USR au luptat pentru adoptarea unor proiecte de lege care să facă românilor viața mai bună și mai sigură. Au luptat pentru Fără penali în funcții publice, pentru mediu și DNA-ul pădurilor, educație și pentru ca transparența în administrație să devină o realitate.

„Ce merge bine în România de astăzi?”

„Aud că ni se spune și vi se spune „să nu experimentăm”, „să lăsăm lucrurile așa cum sunt”, „că merge bine”. Ce merge bine în România de astăzi? Ce lucru fabulos se întâmplă și trebuie lăsat așa cum este? Considerăm că nu este normal să continuăm în aceeași logică în care 30 de ani de povești frumoase ne-au ținut captivi. Generația mea vrea să simtă că fiecare pas făcut de dumneavoastră, de noi, de clasa politică, înseamnă un pas mai departe pentru România, nu în beneficiul individual al unuia sau altuia dintre noi. Vă cer să mergeți să votați pentru că nu vreau să lăsăm, încă patru ani, acei politicieni care ne-au condus 30 să conducă singuri România. Pentru că e timpul de mai mulți oameni onești și competenți și în Parlament și în Guvernul României. E timpul pentru oameni care vor să facă o diferență.

Luați-vă prietenii, luați-vă rudele, luați-vă apropiații, mergeți și votați. Putem schimba România, putem face o bucată de schimbare. 6 decembrie, ne vedem la vot. Am încredere în dumneavoastră. USR PLUS e perspectiva următorilor patru ani de Românie sănătoasă”, a transmis Dan Barna, copreședinte USR PLUS și candidat USR PLUS Sibiu pentru Camera Deputaților.

Nu uita că șansa de a avea o #Romaniefarahotie stă în puterea ta prin votul de pe 6 decembrie. Hai la vot!

Alianța USR PLUS Sibiu