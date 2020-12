Haos la DSP Sibiu – O familie a primit cinci decizii de izolare cu perioade diferite

⇓ Ascultă știrea ⇓

Angajații DSP Sibiu, în număr mai mic decât posturile alocate, sunt depășiți de situația epidemiologică de la nivelul județului. Au de făcut mii de anchete epidemiologice, iar pentru a face față au apelat la voluntari. Sibienii infectați cu coronavirus sunt contactați după zile întregi de când au anunțat că sunt infectați, iar deciziile de izolare necesare pentru eliberarea concediului medical ajung și ele cu foarte mari întârzieri. Dar, o familie din Sibiu a fost pusă într-o situație nouă până acum- a primit mai multe decizii de izolare din partea DSP, cu perioade diferite. Asta după ce deja se afla în izolare ca urmare a unui test PCR pozitiv. Așa că, în total, cei trei membrii sunt nevoiți să stea acasă 21 de zile, și nu 14.

Familia M. se află în izolare la domiciliu din data de 17 noiembrie. Atunci mama și tatăl, în urma unor simptome de răceală, și-au făcut un test rapid pentru depistarea infecției cu coronavirus. Pentru că a ieșit pozitiv au decis să facă și un test PCR, iar din acel moment s-au izolat împreună cu fiica lor. În data de 19 noiembrie, când au primit rezultatul pozitiv și de la PCR, au anunțat medicul de familie că se află în izolare din data de 17. Medicul de familie le-a spus să rămână acasă și că vor fi contactați de cei de la DSP.

”După 7 zile, medicul de familie a decis sa ne pună la dispoziție testarea mea și a tatălui de către DSP la domiciliu. Între timp medicul de familie ne anunță, deși am stat deja 9 zile în izolare, că ni se va calcula perioada carantinei de la data efectuării testului DSP, în concluzie, am stat absolut degeaba până la data respectiva, dovadă că responsabilitatea noastră a fost DEGEABA. Am început sa apelam DSP pentru a fi lămuriți, deoarece consideram ca nu este logic ceea ce se întâmplă, am discutat cu 3 persoane, 3 păreri diferite. La capătul răbdării, am ajuns sa nu știm ce sa facem, și care este perioada care trebuie sa o respectam, deoarece nimeni nu putea să ne spună ceva concret”, povestește R.M., fiica familiei.

De aici, familia a primit mai multe decizii de izolare, cu date diferite. ”A venit ziua când, spre dezamăgirea noastră am primit cele 2 decizii pe perioada 22.11-05.12. 2020, ilogice, din punctul nostru de vedere, in concluzie perioada noastră de carantina nu este 14 zile LEGAL, va fi aproape 21 de zile. După câteva zile suntem din nou sunați de către DSP, apel prin care suntem informati că perioada de carantinare este cea inițială 17.11-30.11.2020. Bucuroși că în sfârșit s-a elucidat problema, după 2 zile suntem sunați de către poliția locală , precum că am primit deciziile pentru data 23.11-06.11.2020”, spune R.M.

Până la urmă, asigurați de cei de la DSP că perioada de carantinare este între 17- 30 noiembrie, în data de 1 decembrie tânăra a mers la serviciu. În ziua de 2 decembrie familia a fost căutată de la cei de la poliția locală, pentru prima dată în perioada de izolare, care le-au spus că trebuie să fie găsiți acasă până în data de 6, pentru că altfel vor fi amendați. ”Este absurd ceea ce se întâmplă. Noi ne-am autoizolat din 17 noiembrie de când am știut că părinții sunt pozitivi, eu fiind negativă, dar știam că trebuie să stau și eu în casă. Am luat decizia pentru că am fost responsabili. Și atunci de ce să se calculeze perioada în funcție de testul de la DSP, care a venit după 9 zile de izolare? Este inadmisibil ce se întâmplă. eu în 1 am mers la muncă, după care am anunțat din nou că nu merg, pentru că ne amendează poliția pentru că nu ne găsește acasă, deși cei de la DSP ne-au spus că perioada de izolare rămâne cea inițială, până în 30 noiembrie”, spune R.M.

Așa că, cel mai probabil, familia M. din Sibiu este singura care s-a autoizolat timp de 21 de zile, și nu 14, pentru că au fost responsabili și s-au autoizolat fără a avea o decizie din partea vreunei instituții.