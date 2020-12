Liviu Varciu si-a montat semineu modular de la PEFOC!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Echipa PEFOC.RO a fost provocata pentru constructia unui semineu, acasa la Liviu Varciu! Fiind vorba despre constructia unui semineu cu cos de fum, ce dorea sa fie amplasat in terasa lui acoperita si cu perete de sticla la casa din Bucuresti. Dupa mai multe discutii la diverse companii de seminee, unde acestea i-au spus ca nu este posibilia constructia unui semineu in conditiile date – casa cu arhitectura moderna a locuintei si perete de sticla in terasa – Liviu, a luat legatura si cu cei de la PEFOC, cu aceasi solicitare! PEFOC.RO a raspuns solicitarii pozitiv, existand solutii pentru orice problema!

Beneficiarul si-a dorit un semineu cu ardere pe lemne, insa sa fie un dispozitiv termic care sa nu necesite santier in locuinta, si sa poate fi functional in cel mai scurt timp. Astfel ca in final, dupa mai multe discutii si modele prezentate, acesta a ales un semineu modular prefabricat, ce contine cel mai bun focar de semineu asamblabil, cu montaj usor si rapid, si cos de fum din inox Carbon ( evacuarea fumului). Intr-o zi si jumatate montarea semineului a fost gata, fiind un real succes. Desi provocarea a fost mare, echipa a dat dovada de profesionalism, si pe tot timpul lucrarii a fost nevoie de precizie si atentie sporita, iar echipa de montaj s-a descurcat impecabil.

Asadar, beneficiarul are montat semineul prefabricat in geamul terasei acoperite, pe al carei traseu a fost montata o turbina de tip ventilator, ce are rolul de a ajuta triajul fortat al cosului de fum, avand in vedere situatia de amplasament a locuintei, dar si a posibilitatii de montare a cosului de fum. Rezultatul a fost mai spectaculos decat montajul unui semineu pe gaz sau al unui cos de fum ceramic zidit!

In final, Liviu Varciu a fost foarte multumit de semineu si intregul mod de lucru al echipei de montaj, pentru ca i s-a indeplint dorinta de a avea un semineu pe lemne in peretele de sticla a casei. Bucurandu-se de caldura, ambianta si trosentul lemnelor zi de zi alaturi de cei dragi si de un focar semineu cu autocuratare a sticlei!

Daca si tu iti doresti un semineu, si ai intampinat obsacole in a-ti monta unul, iti recomandam sa apelezi la PEFOC.RO, iar ei iti vor oferi solutia potrivita nevoilor casei tale. Chiar si in cele mai delicate situatii, PEFOC.RO iti ofera solutie, pentru ca tu doar sa pui pe pe foc!

Te invitam sa urmaresti video-ul de mai jos, pentru a vedea cat de simplu este montajul unui semineu modular prefabricat: