Profesorul sibian care a înjurat în timpul orelor, apărat de studenți – „Cel mai bine pregătit de la Inginerie „

După apariția în mediul online a unui filmuleț în care profesorul universitar sibian, Daniel Manolea a avut o reacție neașteptată în timpul unui curs și a folosit un limbaj extravagant pentru a-și exprima emoțiile, mulți studenți sau foști studenți care au avut ocazia să participe la cursurile dânsului, au sărit să-i ia apărarea și i-au lăudat abilitățile excepționale de predare, dar și cunoștințele în domeniul ingineriei.

În timpul unui curs online, un student care întârziase și s-a conectat mai târziu decât restul colegilor, a decis să se asigure că profesorul îl vede și că nu se va alege cu o absență. Studentul la inginerie a întrerupt profesorul și l-a rugat să-l treacă și pe el pe lista celor prezenți, moment care l-a deranjat enorm pe profesorul sibian, Daniel Manolea. Supărat pe atitudinea impertinentă a studentului, acesta a dat frâu liber gândurilor și a înjurat cu voce tare, chiar în timpul cursului, iar studentul vinovat a filmat momentul.

În urma mediatizării acestui caz, zeci de actuali și foști studenți au sărit în apărarea dascălului sibian. Majoritatea spun lucruri frumoase despre profesorul Manolea, glorificând abilitățile sale de predare și bagajul de cunoștințe pe care acesta le posedă, dar și efortul pe care acesta îl depune pentru a transmite mai departe informațiile și a veni în ajutorul și întâmpinarea studenților.

„Domnul Manolea este un profesor de excepție și cu care poți sa porți o discuție ca de la prieten la prieten în primul rând, nu ca de la student la profesor. Eu am făcut cu dânsul 3 ani și am participat și la proiectul POCU în cadrul căruia am descoperit un om cu un caracter extraordinar. Eu îi dau perfectă dreptate și sunt de acord cu ieșirea lui, pentru ca este frustrant faptul ca tu sa te zbați să le explici și ei nici nu te ascultă și nu te bagă în seamă, ba mai mult te și enervează și te înjosesc. Da, chiar are tot dreptul pentru că studenții /mucoșii din ziua de azi nu mai au bunul simț și cei 7 ani de acasă să respecte un profesor care a învățat ca să ajungă unde a ajuns și ei își bat joc de el. Este păcat ca un profesor cu un caracter extraordinar sa ajungă pe toate rețetele de socializare din cauza unor așa numiți studenți care nu au chef sa facă ore.”, spune Nicu, un fost student al profesorului Manolea.

Studenții slăvesc abilitățile profesionale ale profesorului Manolea și spun că este unul dintre cei mai bine pregătiți profesori de la facultatea de Inginerie.

„Profesorul Manolea e unul din cei mai bine pregătiți profesori de la Inginerie. Am făcut ore cu dânsul și mereu a dat dovadă de înțelepciune, înțelegere și dedicare, stăpânește foarte bine materia și întotdeauna este pregătit să ajute, fără nici un interes.”, spune Adrian, un fost student la Inginerie.

Pe lângă bagajul roditor de cunoștințe, majoritatea discipolilor, i-au apreciat și calitățile morale, caracterizându-l ca pe un om foarte cum se cade.

„Cu domnul Manolea am făcut desen tehnic. Un profesor excepțional, nu l-am auzit niciodată să vorbească urât sau să-și iasă din fire. Mereu ajuta studenții cu sfaturi și consuma timpul personal pentru a-i ajuta, deși nu avea nici un interes. Cu siguranță, studentul din imagini l-a provocat.”, a declarat pentru Ora de Sibiu, studentul Alexandru.