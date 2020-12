Candidatul USR PLUS pentru Senat a votat pentru o Românie de calitate în care munca și performanța sunt valori recunoscute și apreciate.

Am votat în siguranță și rapid. Am fost la vot cu mască, dezinfectant și pix personal. Aveți grijă de voi și mergeți să alegeți acum pentru următorii patru ani de Românie bine guvernată. Eu am încredere că vom reuși împreună să ne construim țara așa cum ne dorim și primul pas e votul de azi.”, spune Claudiu Mureșan.