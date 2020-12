VIDEO – Vicepremierul Raluca Turcan a votat la Sibiu – „Acest vot poate să ne ducă spre Europa”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Vicepremierul Raluca Turcan a votat la Sibiu, la secția de votare nr 42.

Raluca Turcan a votat la Sibiu pentru o Românie europeană și puternică. Vicepremierul a îndemnat toți românii care să trăiască într-o țară dezvoltată să meargă la vot i să-i îndemne și pe alții.

„Am votat mai convinsă decât oricând că acesta poate fi momentul unui nou început pentru România, pentru toți românii. Votul de astăzi este esențial pentru viitorul României. Decizia noastră de acum va spune întregii Europe în ce și în cine credem și ce fel de țară vrem. Eu am votat pentru o Românie europeană: cu responsabilitate în funcția publică, bazată pe lege și instituții puternice. Am votat ca în viitorii 4 ani să putem avea o guvernare stabilă în România. Mesajul meu pentru toți românii de bună credința este de a participa la votul de astăzi ca la un moment istoric de care nu doar că ne vom aminti peste ani, ci și ale cărui efecte le vom simți de mâine în viața de zi cu zi. Îmi permit, de aici, de la Sibiu, să îi indemn pe toți cei care cred în democrație, să participe la ea fiindcă nimic din ceea ce susținem pe Facebook, nimic din ceea ce spunem prietenilor sau colegilor că ne dorim pentru țară nu se poate întâmpla dacă astăzi nu ieșim la vot. Îi asigur pe sibieni ca votul are loc in condiții de siguranță. Tocmai m-am convins de acest lucru si vor avea, fiecare dintre ei, aceeași dovada la toate secțiile din județ.” , a declarat Vicepremierul Turcan.