Ankas Fashion 4 kids, primul magazin pe care trebuie să îl vizitezi de sărbători!

Cu o nouă înfățișare,cu piese vestimentare noi și atrăgătoare și cu o nouă locație,Ankas Fashion 4 kids revine în atenția publicului fashionist din zona Sibiului!

Lansat inițial în 2019 la Kids Fashion Week România, festivalul organizat de Cătălin Botezatu, participant la World Rising Stars Fashion Week în Tbilisi, Georgia în 2020 și la City Fashion Week recent, Ankas Fashion 4 kids vine tot timpul cu surprize de la partenerii și designerii cu care colaborează pentru a impune noi tendințe pe piața sibiană.

De această dată, la Ankas Fashion 4 kids, vă așteptăm cu o nouă locație, în magazinul Kaufland din Șelimbăr, deschisă zilnic,unde respectăm toate normele Covid-19 impuse de legislația în vigoare, astfel încât să ne regăsim sănătoși pe tot parcursul sărbătorilor.

Cadoul de Crăciun se ia de la Ankas Fashion 4 kids!

Fie că ai nevoie de ceva fancy pentru o colegă, de ceva stilat pentru profesoara de muzică a fiicei tale, de ceva în trend pentru fiul tău sau de ceva confortabil pentru mama ta, la Ankas Fashion 4 kids le găsești pe toate!

Bluze, cămăși, salopete, blugi, hanorace și treninguri,jachete de toamnă și iarnă, rochii și costume, toate de o calitate superioară, le găsești în incinta magazinului Kaufland din Șelimbăr.

Calitatea superioară a materialelor asigură trăinicia piesei. Micuțul tău nu va mai purta jacheta de 3 ori, ci de 100, fiindcă materialul bun suportă spălări repetate la temperaturi înalte! Chiar și acuarela va ieși,iar copilul poate colora în voie, fără sa îl mai stresezi.

Brand ambassador-ul dă tonul în modă!

Ca orice brand care se respectă, Ankas Fashion 4 kids are ca brand ambassador pe Ioana Bardașu, model internațional multi-premiat la competiții naționale și internaționale. În plus, prin delegațiile internaționale alături de It kids- art school & modelling agency, ownerul magazinului, Anca Stancu, de unde vine și numele Ankas Fashion 4 kids, a avut oportunitatea de a-și rafina gusturile, aducând în România, și cu precădere în Sibiu, tendințele din Rusia, Franța, Italia și Statele Unite ale Americii.

Astfel, Anca Stancu a decis că din Rusia va împrumuta ideea de “multibrand”, aducând la Ankas Fashion 4 kids mai multe branduri precum și designeri la un loc.

Din New York, Anca a decis să preia ideea confortului și a materialelor de tip “jogger”, atât de apreciate de publicul american, mare consumator de piese sport și comfy.

După ce a mers la Paris, la European Kids Fashion Week, Anca a văzut că ținutele unicat, de tip custom made,realizate de designeri cunoscuți, aduc plus valoare oricărui magazin la modă.Din Italia, Anca s-a inspirat în ținutele bărbătești pentru care italienii sunt recunoscuți worldwide.

De la nou-născuți, până la bunici, toți ne îmbrăcăm de la Ankas Fashion 4 kids!

Cu o varietate imensă de stiluri, texturi, culori, materiale și prețuri, Ankas Fashion 4 kids este un magazin care poate îmbrăca toată familia.Cu atât mai mult de când, îl găsim în incinta Kaufland din Șelimbăr, șoseaua Sibiului nr.1A, iar cu un singur drum, putem asigura atât shoppingul de gospodărie, cât și hainele dedicate sezonului rece, pentru absolut toată familia!

Pentru detalii accesați pagina de Facebook https://www.facebook.com/AnkasFashion4kids-114184063343808 sau ankasfashion4kids.com