Fa rai din ce ai – cu un semineu electric TAGU!

Semineul electric poate fi alegerea potrivita pentru casele sau incaperile de dimensiuni medii sau mai mici, creand astfel o atmosfera placuta si confortabila.

Iata de ce alegerea unui semineu electric este o solutie convenabila:

Nu necesita cos de fum sau sistem de ventilatie, fiind ideale pentru cei care locuiesc la apartament, duplex, casa insiruita, etc

Nu este necesara structura de ventilatie, astfel pot fi asezate cu usurinta in fata unui perete sau poti fi mutate in alta incaperi oricand

Semineul poate fi amplasat in orice loc al casei, fara a fi nevoie sa se intervina asupra constructiei cladirii – semineul o sa functioneze imediat ce o sa fie conectat la o sursa de alimentara, permitandu-va automatizarea contactului la pornire, oprire si setarea temperaturii in functie de nevoi

Nu necesita montaj sau ajutorul unui tehnician, fiind nevoie sa fie conectat doar la priza electrica

Gama variata de modele, precum: Magna, Frode, Helmi, Hagen, Larsen sau Tori.

Astfel spus, semineul electric va v-a ajuta sa va creati un spatiu confortabil bucurandu-va alaturi de familie si cei dragi de ambinata si atmosfera oferita de foc pe tot parcursul anului, indiferent ca folositi sau nu functia de caldura. Adauga un plus de decor si caldura alegand de la modern la clasic, montat pe perete sau tip portal, alegeti un semineu Maramures electric potrivit cu interiorul casei.

BRANDUL TAGU

Va recomandam semineele Tagu, sunt produse ambalate la standarde ISTA 3A, fiind foarte usor de montat, in doar 30 mine. In plus, ramele de lemn sunt finisate cu furniruri premium, iar magia fabricarii acestor seminee are loc in Romania.

De ce brandul TAGU?

In primul rand, semineele sunt dotate cu termostat intelegient cu ecran LED, fiind un termostat digital la un pret excelent, si prietenos cu medicul inconjurator. Ofera un control precis, puteti seta temperatura dorita si personaliza pornirea automata pentru fiecare zi a saptamanii, mentinand confortul termic si un consum controlat.

In procesul de fabricare al semineelor electrice, producatorul respecta toate normele si regulile stricte din domeniul termic, lucrand cu atentie la fiecare detaliu, ca la final sa ofere produse de calitate si rezistente in timp.

Focarul TAGU Power Flame este prevazut cu senzorul “geam deschis”, ce se opreste imediat ce “simte” deschiderea geamului si scade temperatura.

Focarul TAGU dispune de aeroterma puternica de 1500W, discreta si silentioasa, avand puterea de a incalzi pana la 37mp de incapere, iar pentru cand doriti sa va setati oprirea semineului, folositi functia “temporizator”. Semineul electric poate fi folosit in orice anotimp, chiar si vara, pentru ca efectul de flacara poate functiona si fara functia de incalzire.

Afisaj cu efect de flacara ultra-luminoasa – astfel te poti bucura si in timpul zilei de jocul flacarilor, deoarece efectul de flacara este perfect vizibil si ziua si noaptea, avand o luminiozitate ajustabila, ce poate fi ajustabila pe 5 nivele de trepte de putere diferita.

Consum minim – datorita tehnologiei LED incorporate, flacara avand un consum de doar 11.2W/h, mai putin decat un simplu bec economic, reducand consumul de energie electrica.

Solutie perfecta si ieftina la semineele pe lemne – fiind alegerea cea mai ieftina pentru proprietarii care locuiesc la bloc, dar isi doresc sa se bucure de atmosfera si ambianta oferita de un semineu pe lemne in casa lor. Si este disponibil intr-o varietate mare de modele si tipuri, precum: in stil clasic, modern sau vintage, semineu electric tip focar incastrabil si semineu electric pe un perete cu rama din MDF.

Asamblare in 8 pasi – montaj intuitiv si distractiv, ce nu necesita unelte suplimentare! Poate fi montat de oricine, cu putina rabdare si indemanare.

Design deosebit de tip european – semineele electrice TAGU au finisaje de calitate si diverse culori, potrivite pentru orice tip de interior.

In cele ce urmeaza va prezentam modelele de seminee electrice TAGU

Fiecare semineu electric TAGU este disponibil in diferite culori (culoarea se alege in functie de rama), stil si design potrivit incaperii unde o sa fie amplasat. Mai mult, pentru ca nu necesita evacuare, un astfel de semineu nu iti va face niciodata miros de horn in casa.

Gama variata de seminee decorative, potrivite pentru casa sau apartamentul tau, dar pretabile si pentru alte incaperi, avand design deosebit, dar si caldura in functie de nevoie.

Modele mobile sau compacte, fiind usor de mutat in dintr-o incapere in alta, fara probleme, avand nevoie doar de o priza. Diferite marimi si dimensiuni, incadrate cu portal sau unele dintre ele placate cu diferite materiale decorative.

Semineele electrice decorative sunt disponibile intr-un spectru cromatic vast, avand o paleta de culori ce se integreaza in orice tip de locuinta, precum: alb, negru, wenge, crem dar si tipuri diferite: focare incorporabile, din MDF (stil ecran) sau cu piatra (rustice).

Gamele de seminee TAGU

GAMA HAGEN

Gama Hagen are seminee electrice disponibile in 3 variante de culori: negru, alb si ivory, denumite: Hagen Deep Black, Hagen Pure White si Hagen Antique Ivory. Toate fiind dotate cu telecomanda si functie de programare a opririi automate, flacara reglabila si functia de incalzire cu aeroterma care este incorporata. Poate incalzi o suprafata de pana la 37mp, si are o tensiune de alimentara de 220W.

Modelele Hagen pot fi montate oriunde: living, birou, dormitor si alte incaperi, fiind foarte economice ca si consum.

Gama FRODE

Gama Frode ofera seminee ce pot fi amplasate in spatii mai mici, fiind potrivite si pentru apartamente, cu design scandinav si rame simple ( toate modele dispun de rama decorativa). Alege un semineu electric TAGU decorativ clasic, cu termostat, si disponibile in 3 culori de variante: alb, bej si gri cenusiu, numite si: Frode Pure White, Frode Natural Oak si Frode Ash Grey.

Semineele din gama Frode, cu urmatoarele dimensiuni: inaltime 88,5 cm si o latime 98.9 cm.

Pot fi incastrate in perete cu rama din MDF, ce se monteaza simplu direct pe peretele liber. Dispun de o putere de 1500 W in modul de incalzire, si o tensiune alimentare de 220W.

Semineele Frode au telecomanda, avand si functia de incalzire in 2 trepte, termostat incorporat, timer – oferind astfel posibilitatea de control cat mai precis al temperaturii.

Gama LARSEN

Gama de seminee Larsen dispune de acelasi specificatii tehnice ca si modelele de mai sus mentionate, fiind disponibile in 3 variante de culori: alb, wenge si culoarea nucului, denumite astfel: Larsen Pure White, Larsen Expresso Wenge si Larsen Premium Walnut, toate modelele fiind dotate cu rame din MDF.

Sunt seminee de tip portal, avand urmatoarele dimensiuni: inaltime 94,5 cm si o latime de 110 cm.

Gama HELMI

Gama Helmi ofera seminee electrice cu o garantie de 2 ani, fiind alegerea ideala pentru cei care isi doresc un semineu cu design deosebit ce urmareste stilul clasic. Puteti alege modelul dorit din urmatoarele culori: crem, nuanta stejarului si wenge, denumite astfel: Helmi Soft Cream, Helmi NaturaL Oak si Helmi Expresso Wenge.

Dispune de o putere de 1500 W, dar si o serie de functii precum: timer, afisaj digital, incalzire, telecomanda.

Gama TORI

Semineele din gama Tori au un aspect aparte, avand rama din piatra cu finisaj, disponibil in nuanta crem sau Stone Cream, cu aspect de piatra naturala si suprafata finisata manual cu pigmenti special selectati.

Dispune de rama cu aspect rustic si design compact ce ajuta la economisirea spatiului.

Semineul Tori nu necesita montaj, fiind livrat intreg, astfel ca tu te poti bucura de el imediat in livingul, biroul sau dormitorul tau.

Gama MAGNA

Gama de seminee Magna dispune de 3 variante de culori, ce sunt finisate la suprafata prin vospire multistrat: wenge, alb si culoarea nucului, denumite oficial si astfel: Magna Premium Wenge, Magna Premium Walnut si Magna Pure White. Designul ramei ramei de semineu Magna incorporeaza un panou central arcuit antitrava cu panouri in relief, coloane canelate cu socul proeminent si top masiv cu bordura sculptata.

Semineul este creat pentru a avea un montaj usor si o asamblare intuitiva.

Gama REINO

Gama Reino dispune de seminee de perete, cu rama din compozit si aspect de piatra de rau, si un focar de 23inch. Se integreaza cu usurinta in orice loc, fie locuinte rustice sau traditionale, dar si in case moderne, elegante sau cu stil clasic.

Semineul Reino Rock Grey cu finisaj in nuante de gri, ce poate fi folosit si fara functia de incalzire, bucurandu-te de prezenta unui semineu pe tot parcursul anului.

Gama GALA

Gama Gala este conceputa in mod special pentru iubitorii stilului clasic, avand un design ce se remarca prin detaliile ramei, dar si prin culoare. Acest model de semineu decorativ are un finisaj de furnir de inalta calitate de culoarea Royal Walnut ( nuc royal), si urmatoarele dimensiuni: inaltime de 97cm, latime de 117cm si o adancime de 30cm.

Decoreaza-ti si tu casa cu un semineu electric decorativ cu focar TAGU, oferind piese de inalta calitate, tehnologie avansata, bucurandu-te de flacarile LED cu aspect natural, ce functioneaza cu sau fara functia de caldura, fiind potrivit pentru orice anotimp.

Semineele TAGU sunt potrivite pentru orice stil de casa sau apartament, creand ambinata perfecta! Mai mult, cumparand un astfel de semineu, sustii un proiect Rotaract Sibiu, ajutand dotarea sectiei de Cardiologie a Spitalului din Sibiu!

