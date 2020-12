Din avion direct în sala de forță la Sibiu – Iulia s-a transformat din stewardesă în antrenor de fitness

Viața poate fi veselă, plină de momente frumoase și bucurie, sau poate fi grea și plină de piedici, depinde doar de cel care o trăiește ce variantă are să se materializeze. Într-o zi poți merge într-o direcție, și în alta te poți trezi pe un drum total opus, dar care îți va oferi experiențe, cunoștințe și amintiri de neuitat. Merită să riști?

Cu siguranță, Iulia Băiașu este de părere că da. Ce ar mai fi viața fără risc? Energică și activă, Iulia este pasionată de sport încă din copilărie. De la vârsta de doar șase ani, aceasta a început să construiască o relație cu sportul, practicând chiar și activități mai deosebite pentru o domnișoară, cum ar fi karate, urmând ca peste ani să ajungă ea în fața celor care vor să facă mișcare, devenind instructor de Pilates.

„Am început să fac sport inițial doar pentru mine. Mergeam la Tae Bo cu o prietenă și am fost remarcată, așa că mi s-a propus să urmez un curs de Pilates. Mi-a surâs ideea, am făcut cursul, iar după finalizarea lui am ținut clase de Pilates timp de șase luni.”, spune Iulia.

Dintr-o extremă în alta

Iulia a știut mereu că vrea să ia tot ce este mai bun de la viață. În urmă cu aproximativ șase ani, aceasta a simțit că este timpul pentru o schimbare și a decis să cocheteze cu nouă industrie, una total diferită. De la echilibrul și „zen-ul” de la orele de Pilates, la înălțimi mari, culturi noi și provocări majore. Hotărâtă, motivată și plină de curaj, Iulia și-a deschis larg aripile și a început să zboare, la propriu!

„Am fost recrutată de o companie aeriană și am plecat în Arabia Saudită unde am fost însoțitoare de bord patru ani de zile. A fost o experiență deosebită în care am învățat și am văzut multe lucruri noi și interesante. Cultura și tradițiile sunt total diferite față de cele cu care suntem noi obișnuiți. Nu este ușor să te adaptezi și să te obișnuiești cu aceste lucruri, dar, cu siguranță este foarte interesant. „, a mai povestit Iulia.

A renunțat la înălțimile cerului, pentru a atinge altele, la sol

După patru ani în care a lucrat și a locuit în Arabia Saudită, Iulia a decis să revină în România, unde a mai continuat să zboare încă doi ani de zile. Din martie, aceasta a rămas pe sol și a urmat cursuri de formare pentru a deveni Instructor de Fitness. Între timp, a participat și la concursul Bikini Fitness. În prezent, Iulia este antrenor personal la Hard Workout Club Sibiu și poate fi găsită și pe Instagram, cu numele @iuliabaiasu.

„Sportul este în sângele meu, mereu am făcut sport și niciodată nu am luat pauze din a face sport. Am decis să mă axez mai mult pe partea asta și să evoluez. Am făcut cursuri, între timp, instructorul și mentorul meu de la curs mi-a propus să particip și la concursul de Miss Bikini. Am acceptat provocarea cu drag. Citesc mult despre nutriție, sport și încerc să acumulez cât mai multe cunoștințe pentru a putea oferi clienților mei cele mai bune informații.”, a mai adăugat Iulia Băiașu.

Abordare specială pentru fiecare persoană -„Motivația este cea mai importantă”

În experiența sa de până acum cu clienții, Iulia a înțeles că cel mai mult oamenii au nevoie de motivare, iar ea încearcă să le ofere asta, în primul rând.

„Oamenii sunt agitați, ocupați și încărcați, iar uneori asta duce la plafonare. Eu încerc să îi motivez, să îi ajut să înțeleagă că tot ceea ce fac este pentru ei și să-și dorească mai mult de la ei, să evolueze continuu. Fiecare persoană are nevoie de o abordare specială, de atenție și încurajare. Eu le ofer sfaturi și îi ajut și pe partea de alimentație. „, a mai declarat Iulia pentru Ora de Sibiu.

Carantina nu este o scuză. Antrenamentele se țin și online

De aproape patru săptămâni, Sibiul este în carantină iar sălile de fitness sunt închise. Datorită tehnologiei dezvoltate, acesta nu mai este un impediment pentru a face mișcare, iar specialiștii în domeniu s-au reprofilat, desfășurând antrenamentele online.

„Sigur că această perioadă este una dificilă, dar ne adaptăm condițiilor. Lucrez în continuare cu clienții în regim online. Antrenamentele se desfășoară individual, ca să mă asigur că execuția exercițiilor este corectă, iar necesarul de echipament este minim. „, spune Iulia.

Iulia nu se oprește aici. Tânăra are mai multe obiective pentru perioada următoare și își dorește să avanseze cât mai mult, să evolueze pe plan profesional, iar la anul se va pregăti pentru concursul național de Bikini Fitness.