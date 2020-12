Ion Ariton rămâne la șefia PMP Sibiu – ”Vom crește partidul în continuare”

Partidul Mișcarea Populară nu a reușit să intre în Parlament, și nici la nivelul județului Sibiu nu a obținut scorul pe care îl preconizau în campania electorală. Ion Ariton, președintele PMP Sibiu, spune însă că nu își va da demisia din funcție sau din partid și că marea realizare este că de când a preluat șefia numărul susținătorilor formațiunii politice a crescut.

Conform rezultatelor finale ale Biroului electoral Județean, PMP a obținut 4520 voturi , adică 3,81% pentru Camera Deputaților și 4711 voturi, adică 3.98% pentru Senat. Scorul este mult mai mic decât la ceea ce se așteptau membri partidului, adică aproximativ 6%.

Chiar și așa, președintele PMP Sibiu, Ion Ariton, spune că scorul se încadrează în tendința ultimelor luni. ”Sunt niște procente care s-au menținut de la alegerile locale, în jurul a 4%. Nu am pierdut atât de multe voturi încât să fie dezastru. Într-o perioadă scurtă și în condițiile date, atât s-a putut construi și vom construi în continuare”, spune Ion Ariton.

Acesta spune că va rămâne la conducerea partidului. ”Nu îmi dau demisia, nu am de ce. De când am venit partidul a crescut. La Sibiu lucrurile rămân la fel. Vrem să creștem în continuare partidul, pentru a putea pune în aplicare proiectele de care am vorbit în campanie”, spune Ion Ariton.