Cele mai mari și îndrăznețe șantiere din Sibiu în perioada COVID19

Pandemia Covid19 a pus pe pauză multe afaceri și proiecte rezidențiale, investitorii panicați hotărând blocarea tuturor inițiativelor. Există totuși și câteva excepții. Se pare că New Concept Living a ignorat panica anunțată pe toate portalurile mass media și a construit cu viteză și mai mare decât înainte.

Astfel, aceștia au continuat dezvoltarea la două dintre cele mai mari cartiere rezidențiale din oraș. Am discutat cu reprezentanții companiei și am aflat că pe doar două dintre șantierele lor – în anul 2020- au fost executate fără întreruperi 21 de case individuale (4,000 mp construiți) și 125 de apartamente (11,000 mp construiți). Pe aceste șantiere, New Concept Living a reprezentat investitorii Imperial Group și RSB Inmo Investment Munchen, dezvoltând ansamblurile rezidențiale Henri Coandă și Bavaria Park.

Separat de aceste dezvoltări, departamentul de agenție imobiliară al companiei New Concept Living anunță faptul că valoarea medie/ tranzacție a crescut cu 60% doar în acest an. Acest lucru înseamnă că noua pătură socială atrasă de Sibiu este alcătuită din oameni educați, cu salarii mult peste medie și numeroși străini. În perioada 2010-2020, marea majoritate a investițiilor din Sibiu a fost făcută de pătura socială sub medie.

‘’Când ești prins de orice viscol nu ai voie să stai pe loc, așteptând să treacă, căci te va copleși. Singura variantă este aceea de a merge înainte. La fel se întâmplă și în ceea ce privește dezvoltarea imobiliară. Trebuie să înțelegem că necesitatea oamenilor de a locui nu se oprește. În continuare studenții își vor cumpăra câte o garsonieră, tinerii se vor căsători și își vor cumpăra un apartament, odată cu apariția primilor copii, familiile aleg să se mute la casă. Vârstnicii vor vinde casele mari, cumpărând apartamente mai mici și oferind suport financiar tinerilor, oamenii educați din țară vor fi atrași de marile companii din Sibiu investind în Sibiu, iar această listă poate continua.Pentru noi decizia de a merge înainte cu toate pânzele sus s-a dovedit a fi benefică,”spune Tibor Konrad, CEO-ul companiei New Concept Living.

