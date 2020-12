Idei de cadouri speciale pentru Craciun, de la PEFOC

Luna decembrie, luna cadourilor! Perioada cea mai vesela din an, pentru ca sfarsitul anului se incheie cu o retrospectiva a lunilor trecute, dar si cu bucuria de le lua celor dragi daruri.

Oamenii dragi tie merita cel mai frumos cadou, insa daca inspiratia ta nu iti este de ajutor, poti gasi cea mai buna idee in cutia noastra plina de surprize ce suprind placut de la prima flacara. Seria pe care ti-o prezentam oferă caldura la propriu, dar si la figurat si va reusi sa fie exact pe gustul celor dragi.

In cele ce urmeaza iti vom prezenta o lista lunga cu idei de cadouri de la preturi accesibile, dar si cadouri mai scumpe, un articol ce are menirea sa te ajute sa oferi un cadou deosebit, indiferent de buget. Iata optiunile propuse de noi:

SEMINEU DECORATIV DE INTERIOR

Poti opta pentru un cadou cu totul special, care poate crea o ambianță deosebita, mai primitoare, mai calduroasa in locuinta celor dragi, iubitei sau chiar a celui mai bun prieten. Alege un semineu decorativ de interior dintr-o multime de modele:

A. Biosemineu

Poate fi alegerea ideala la un pret accesibil, fiind cel mai ieftin tip de semineu, ce ofera foc adevarat, precum semineul clasic pe lemne, dar la costuri foarte mici, pentru orice buzunar! Biosemineul poate fi cadoul ideal de casa noua sau chiar si pentru iubita, creand un coltisor placut si cozy in orice camin.

Biosemineu sau semineu pe bioetanol, functioneaza pe principiul arderii cu flacara adevarata, oferind bucuria si placerea senzatiei creata de un semineu clasic pe lemne. Este alegerea cea mai buna, in special pentru apartamente, chiar si de dimensiuni mai mici, deoarece nu necesita montajul unui cos de fum.

Deoarece este un produs atat de versatil, acesta poate fi amplasat in orice loc, precum living sau pe masa din living, dormitor, terasa in aer liber sau chiar si in baie, creand o ambianta de poveste, relaxanta si intima. Asadar, alegerea unui astfel de semineu iti ofera nelimitate variante de amenajare, gratie complexitatii de forme, paletei vaste de culori, dar si dimenisiunilor variate incepand cu modele mici, ideale pentru a fi amplsate pe mobiler, mese, etc – pana la bioseminee de sine statatoare ce pot fi incastrate direct in perete.

Poate te intrebi “cum functioneaza un biosemineu?” Foarte simplu! In rezervorul dedicat se toarna combustibilul special, iar ulterior se aprinde focul cu ajutorul unei brichete sau a unor chibrituri lungi. Durata de ardere a flacarii poate fi diferita in functie de marimea rezervorului, bucurandu-te de facara de la o ora jumate pana la cateva ore, fara intrerupere. Datorita arderii pe bioetanol ( combustibil special), acesta nu va degaja fum sau miros neplacut.

Biosemineul nu este deloc costisitor, astfel achizitia unui astfel de semineu pare un chilipir, pretul porneste de la sume cuprinse intre 200 si 300 lei, iar comanda se face online. Produsul ajunge la tine in maxim 48 ore de la confirmarea livrarii.

Iata, prima noastra optiune de cadou de Craciun foarte ieftin, dar deosebit si impresionant.

B. Semineu electric

Tot din aceasi categorie, acum iti prezentam a doua noastra recomandare de cadou pentru aceste sarbatori este semineul electric. Este unul dintre cele mai cautate si apreciate tipuri de seminee decorative, avand un design simplu si elegant. Pe langa faptul ca este o solutie ieftina si estetica, acesta prezinta si cele mai putine riscuri atat pentru locuinta, cat si pentru familie ( copii, animale de companie, musafiri, etc).

Semineu electric Bucuresti dispune de incalzire cu termostat, afisaj digital, telecomanda de control si de setare a temperaturii pentru o utilizare simpla si confortabila.

Semineul cu focar electric incorporat are rama fabricata din MDF furniruit cu design modern, elegant sau contemporan, in functie de modelul ales.

De ce semineul electric poate fi cadoul ideal? Pentru ca te poti bucura de prezenta lui pe toata durata anului! Fie ca e o zi calduroasa de vara, folosind doar modul de flacara luminoasa sau intr-o seara tarzie de toamna-iarna, pornind aeroterma, pentru a simti caldura si ambinata oferita de un semineu.

C. Rama decorativa

Rama decorativa poate fi o alegere indrazneata de cadou, insa cu siguranta o sa fie o alegere surprinzatoare si unica. Astfel, daca nu ai un buget mare, acesta rama poate fi o varianta ieftina cu o gama larga de rame, dimeniuni, stiluri diferite, pentru un design modern si elegant.

Acestea sunt folosite si ca masti pentru semineel electrice amintite mai sus, dar pot fi folosite si individual, cu functia estetica, creand diferite decoruri, indiferent de sezon.

Cele mai alese si cautate rame anul acesta, sunt cele albe, creand o atmosfera luminoasa si primitoare, integrandu-se in orice decor sau stil interior din locuinte.

SEMINEU DECORATIV DE EXTERIOR:

Un ALTFEL de cadou este semineul decorativ de exterior, o supriza inedita, la fel de frumoasa si de calda. Mai jos in prezentam cateva optiuni:

A. Vatra de foc

Daca persona careia doresti sa ii oferi un cadou ii place sa petreaca timp afara, atunci vatra de foc sau mai este cunoscut in vest sub denumirea de fire pit. Vatra de foc este un dispozitiv simplu, in care arde lemnul creand o ambianta placuta in spatele casei, alaturi de cei dragi.

B. Bioemineu de exterior

Semineul pe bioetanol este mobil si portabil, ofera ardere adevarata, disponibil in divere modele si culori, si poate fi folosit atat in exterior cat si in interior. Este potrivit pentru a fi amplasat pe mese, mobilier exterior, terase sau gradini, creand o ambianta speciala prin arderea cu foc adevarat, fara a degaja fum sau miros. Biosemineul este un cadou special, ieftin, ecologic si foarte simplu de uitilizat, fara a fi nevoie de vreo configurare speciala, doar amplasarea lui in locul dorit, fara cos de fum, fara fum, fara probleme!

C. Incalzitor pe gaz pentru terasa

Daca te gandesti tot la un cadou ce poate fi folosit in-afara casei, incalzitorul pe gaz este un cadou deosebit, ce creaza o ambianta deosebita, indiferent de locul unde sunt amplasate fie in terasa, gradina sau foisor.

Serile de toamna/iarna si de primavara se pot transforma in momente calde si pline de povesti, relaxanadu-te alaturi de cei dragi langa un astfel de dispozitiv ce dispune de automatizare si un design aparte.

Si pentru ca dupa trecerea iernii cu totii petrecem tot mai mult timp afara in terasa, gradina alaturi de familie si prietenii, incalzitorul pe gaz pare a fi cadoul de tip semineu ideal!

Cum functioneaza? Prin alimentare de propan-butan sau propan-pur la butelie, ce ofera flacara adevarata, fiind un produs sigur si foarte estetic.

GRATAR DE GRADINA

Cu totii avem acei prieteni carora le place sa pregateasca ceva bun pe gratar, oricand, fie vara sau iarna. S-ar putea ca prietenii tai sa isi doreasca un astfel de dispozitiv de gatit in aer liber: pe carbuni sau in aer liber.

A. Gratar economic

Gratarul de gradina economic, cadoul perfect pentru prietenul pasionat de domeniul culinar, intr-un buget mic. Oferindu-ti o gama larga de modele de gratare robuste si durabile, de diferite dimensiuni. In plus, unele modele vin cu diferite optiuni precum: aripi laterale din lemn pentru ustensile, suport inferior, grilaje reglabile pe mai multe niveluri, roti pentru mobilitate, posibilitatea de a gati la ceaun, dar si alte componente si accesorii utile si practice!

B. Accesorii pentru gratar

Iti prezentam o ofera completa de accesorii si ustensile, seturi de elemente profesionale, gata de a fi daruite unui prieten care are deja gratar. Pentru ca intodeauana lipseste un accesoriu, indiferent de tipul de gratar, fie economic sau un cuptor ceramic, chiar si pentru vatra pe lemne.

Asadar alege acesoriul perfect pentru a fi daruit prietenului pasionat de domeniul culinar, din urmatoarele: manusi termorezistente, brichete pentru aprins focul, aschii pentru afumat, suporti de grill, aprinzatoare de foc, dar si accesorii pentru intretinere: clesi, oale, grilaje, huse sau mobilier de gradina.

C. Gratar premium: Big Green Egg, OFYR

Daca persoana caruia vrei sa ii faci un cadou este pasionata de gatit sau gastronomia este hobby-ul ei, si daca bugetul iti permite, daruieste-i un gratar/cuptor de gradina premium.

Poti alege dintr-o gama variata de gratare premium, realizate de catre branduri recunoscute la nivel mondial, ca Big Green Egg – cuptorul ceramic “minune” sau OFYR – vatra din otel corten pentru gatit pe plita!

Chiar daca nu sunt cele mai ieftine optiuni, cu siguranta merita, fiind o investitia inteleapta si gandite sa te tina o viata intreaga, astfel prietenul tau sau cei dragi isi vor aminti mereu de tine si cadoul practic si calitativ. Poate fi folosit si vara, dar si iarna, creand momente de neuitat si multe mese delicioase!

ACCESORII

Daca cadoul de Craciun este destinat unei persoane care are deja un semineu Bucuresti sau in tara, o soba ori un semineu decorativ, poti alege sa ii daruiesti accesorii necesare in munuirea lemnului si a jarului sau un set de aprinzatoare pentru foc, dar si elemente din categoria de consumabile!

SOBITA PE LEMNE SAU SEMINEU MODULAR

Daca dispui de un buget mai mare, si vrei sa sa surprinzi cu un cadou special, fie pe cei dragii sau prietenii care tocmai s-au mutat in casa noua, ofera-le de sarbatori o sobita pe lemne din fonta. Fiind de dimensiuni relativ reduse, comparativ cu constructia unui semineu clasic, potrivita pentru orice tip de locuinta fie avand design rustic, clasic, vintage sau contemporan, creand un coltisor cozy, un loc unde se vor spune multe povesti si multe rasete vor colora intreaga casa! Sobele pe lemne din fonta sunt o alegere durabila, robusta si economica!

Modele de soba pe lemne Bucuresti, montatae la client in stil rustic sau modern.

Insa daca locuinta are un design interior modern, iti prezentam semineul modular prefabricat! Dispozitiv cu design deosebit asemanator unui mobilier, usor de montat si intuitiv, ce poate fi montat chiar de catre cei dragi. Poti alege focar semineu performant cu 2 sau 3 laturi de sticla, imbracaminte metalica, ceramica sau din piatra, si restul de accesorii instalarii.

Semineul modular prefabricat se potriveste in locuinte moderne, contemporane sau cu design excusivist!

In final, daca chiar vrei sa iti surprinzi sotia sau iubita, si bugetul iti permite, ofera-i un Biosemineu placat cu pietre pretioase Swarovski.

Asadar daca anul vrei sa faci un cadou WOW si foarte util, ai de unde alege! Ofera un cadou mai diferit, parasind zona monotona si clasica a cadourilor, suprinzandu-i pe cei dragii, prietenii tai cu un cadou inedit pentru casa sau pentru orice spatiu, modele disponibile la PEFOC.RO, dar si consultanta gratuita pentru ca alegerea cadoului sa fie mai usoara!