Se ridică carantina în Sibiu, Șelimbăr, Cisnădie, Tălmaciu, Mediaș, Avrig și Orlat

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a solicitat Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) ridicarea carantinei pentru cele șapte localități din județ.

Specialiștii de la DSP Sibiu au analizat, vineri, datele legate de rata de infectare cu COVID-19 în localitățile Sibiu, Șelimbăr, Cisnădie, Tălmaciu, Mediaș, Avrig și Orlat, din ultimele 14 zile, și au transmis către INSP propunerea de ridicare a măsurilor de carantină. INSP a aprobat avizele, astfel că de luni se ridică restricțiile.

„Am solicitat ridicarea carantinei, am așteptat să vină avizele de la INSP. (…) Am așteptat cât de mult am putut pentru a fi sub media națională”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, colonelul Daniel Chelcea, director DSP Sibiu.

Potrivit Prefecturii Sibiu, începând de luni, ora 05:00, toate cele șapte localitățile ies din carantină. Sibiu, Cisnădie, Tălmaciu și Șelimbăr sunt în carantină din 16 noiembrie, iar Mediaș, Orlat și Avrig, din 23 noiembrie.

„Efortul comun, al tuturor sibienilor, depus pe parcursul celor 4 săptămâni de carantină, nu a fost în zadar și a dus la o scădere a numărului de cazuri și la o transmitere comunitară mai redusă. Drept urmare, începând de luni, 14 Decembrie ora 05:00 măsura de carantină se încheie în toate localitățile din județ”, spune Mircea Crețu, prefectul județului Sibiu.

Rata de infectare în municipiul Sibiu era sâmbătă 5,13/1.000 locuitori. În localitatea Șelimbăr era 3,94 la mia de locuitori, în Cisnădie era 2,96. În municipiul Mediaș rata cumulată era de 4,83, iar în orașul Tălmaciu era 3,40. De asemenea în orașul Avrig era 3,48, iar la Orlat rata de infectare cu noul coronavirus era, sâmbătă, 2,08.