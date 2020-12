Majorel România continuă angajările în domeniul de customer support

Majorel România și-a mărit portofoliul de clienți în perioada de pandemie cu 2 mari clienți de talie mondială, astfel, compania a angajat în ultimele luni peste 300 de oameni și continuă să caute oameni care să li se alăture echipei.

Job-urile pe care le oferă sunt, Customer Support Representative și Technical Customer Support, cerințele job-ului fiind:

Vorbitori de limba engleză nivel B2 – C1 sau vorbitori de limba franceză

Atitudine prietenoasă și implicat în mod proactiv în asigurarea unei comuncări bune cu clienții. Să aibă capacitatea de a rezolva situațiile pe măsură ce vin la fața locului, cu accent pe detalii.

Jucător în echipă

Rapiditate de a tasta și de a fi un bun communicator

experiența anterioară în customer support este un plus, dar nu este obligatoriu.

Profilul pe care îl caută, pentru Customer Support Representative sunt vorbitori de limba engleză, (nivel mediu și avansat) iar job-ul nu presupune experință anterioară în contact center. Pentru Technical Customer Support e nevoie de cunoașterea limbii franceze și engleze la nivel avansat. Deocamdată activitatea se desfășoară de-acasă, acest lucru se poate schimba, cu lucrul de la birou, odată cu ieșirea din starea de alertă. În afară de salariu și multe beneficii, compania oferă și un bonus lunar care să acopere cheltuielile de curent, internet și uzura calculatorului.

„Aceste noi proiecte înseamnă foarte mult pentru noi, atât la nivel de business, cât și la nivel de cultură organizațională. Ne-am dorit ca în aceste vremuri grele, să venim cu soluții rapide atât pentru angajatii nostri cât și pentru cei aflati in cautarea unui loc de muncă. Având în vedere contextul actual, considerăm că acum trebuie să punem pe primul loc nevoile comunitătii astfel să putem ajuta la minimizarea efectelor pandemiei. Suntem o companie care investește mult în oameni iar scopul nostru a fost si este în continuare să aducem în față valoarea umană. Considerăm că ceea ce facem noi, precum si obiectul business-ului nostru are o importanță extraordinară. Toți angajații Majorel au această componentă, care este oligatorie în cultura noastră: plăcerea de a ajuta și de a fi implicat. Suntem cei care rezolvă problemele clientilor, probleme mici sau mari, ușoare sau complexe; suntem acei oameni din spatele telefonului sau calculatorului, care vin cu soluții pentru industriile: IT, Food&Bev, Automotive, Services.

În această perioadă, toată lumea a muncit enorm, nu doar cu scopul de a răzbi într-o perioadă grea, ci de a ne dezvolta si ajuta in continuare. Prioritatea noastră a fost să securizăm job-urile existente și-apoi să putem să venim cu soluții clare pentru cei care își caută sau și-au pierdut job-urile în această perioadă. Nu căutăm oameni cu experiență, dar căutăm oameni valoroși, deschiși, comunicativi, care vor să ni se alăture. Procesul de recrutare este si el adaptat vremurilor actuale, prin urmare nu trebuie decat să ne trimiteti CV-ul si mai apoi, la indrumarea recrutorului, sa parcurgeți etapele de recrutare în spațiul virtual”, declară Alexandra Tureschi, HR Manager Majorel Romania

Puteți să aplicați direct pe website-ul www.createyourcareer.ro sau să trimiteți CV-ul pe jobs.romania@majorel.com.

De asemenea, compania poate fi găsită pe canalele de socializare, Facebook si LinkedIn: Majorel Romania.

Majorel este unul dintre principalii furnizori de BPO din întreaga lume. Are peste 48.000 de persoane în 28 de țări din întreaga lume, cu poziții de lider de piață în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, având în același timp o prezență puternică în Asia și America. Majorel proiectează și produce soluții personalizate pentru diferite tipuri de business-uri, acoperind o gamă largă de procese comerciale prin oferirea de servicii integrate. Acestea includ toate serviciile legate de crearea și distribuirea produselor tipărite și a suporturilor de stocare digitală, precum și gestionarea datelor, asistență pentru clienți, servicii CRM, gestionarea lanțului de aprovizionare, distribuție digitală și servicii financiare, precum și servicii IT personalizate și calificate.

Majorel reunește întreprinderile Bertelsmann și Saham din întreaga lume, inclusiv Arvato CRM Solutions, Group Group, ECCO Outsourcing și Pioneers Outsourcing. Grupul a avut venituri anuale de 1,2 miliarde de euro și peste 500 de clienți la nivel global în multe sectoare industriale. Pentru mai multe informații despre Majorel vizitați: www.majorel.com.