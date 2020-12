Mergi la schi? – Avertisment important de la Salvamont

Activitatea turistică a crescut în zonele montane și iubitorii sporturilor de iarnă au umplut pârtiile de schi, dar și zonele offpiste. Cu această ocazie, salvamontiștii sibieni au pregătit o serie de recomandări utile pentru turiști

Având în vedere numărul crescut de turiști preconizat în stațiunea Păltiniș, SPJ Salvamont Sibiu și Salvamont Romania, vă propun câteva recomandări :

Alegeți un echipament de schi/snowboard corespunzător, din punct de vedere al caracteristicilor Dvs.(mărime, tehnicitate și nivel de pregătire). Abordați, la început, cu precauție pârtiile întrucât nu mai dețineți aceleași abilități sportive ca la finalul sezonului trecut și este necesară o mică perioada de reacomodare. Conduita pe pârtie trebuie să fie în așa fel încât să nu puneți în pericol integritatea corporală a altui schior/snowboarder sau să îi cauzați acestuia vreun prejudiciu. Adaptați-vă viteza și maniera proprie de a schia conform pregătirii tehnice, condiției fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate a pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pârtie. Alegeți cu grijă traiectoria pe care urmează să coborâți, în scopul protejării schiorilor aflați în aval. Depășiți schiorul/snowboarderul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiția ca această depășire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluție neașteptată a celui ce urmează să fie depășit. Asigurați-vă, printr-un examen atent al traficului din amonte și al celui din aval, că atât dumneavoastră, cât și alți schiori/snowboarderi sunteți în afara oricărui pericol, cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului, după o oprire temporară pe marginea pârtiei. Evitați oprirea/staționarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia sau pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii (fără traumatisme) eliberați pârtia în cel mai scurt timp posibil. Utilizați numai marginea pârtiei pentru urcarea sau coborârea pe jos, fără schiuri/snowboard. Respectați indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtie și pe traseele de schi/snowboard pentru agrement: Nu coborâți direct, Interzis săniușul, Nu circulați pe pârtie. Respectați marcajele internaționale pentru gradele de dificultate ale pârtiilor de schi: verde-foarte ușor, albastru – ușor, roșu-mediu, negru – dificil. Anunțați echipa locală Salvamont, prin serviciul 112 sau prin Dispeceratul Național Salvamont la numărul de telefon 0Salvamont (0725.826.668) în cazul producerii unui accident pe pârtie, specificând următoarele: numele dumneavoastră, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și locul unde se găsesc persoanele accidentate. Încercați să protejați locul accidentului și accidentatul, amplasând pe pârtie la 5-6 metri în amonte, o bariera de schiuri înfipte în zăpadă, până la sosirea echipei Salvamont. Protejați termic accidentatul și încercați să îi asigurați suport psihologic. In cazul unor căzături puternice nu mișcați persoana accidentată și nu permiteți să intervină decât persoane cu pregătire medicală, medici, asistenți/paramedici sau salvamontiști. Nu folosiți mijloace de alunecare improvizate, tip pungi sau capace de plastic, nu sunt controlabile si generează accidente grave.

La ce să avem grijă în zona de offpiste

Termenul off-piste este folosit în mod obișnuit de schiori și snowboarderi pentru a descrie terenul care se află în afara partiilor de ski amenajate. Dacă vă aventurați în afara limitelor unei stațiuni de schi in zona de offpiste , trebuie să luați în considerare riscurile unui teren abrupt, cu diferite conditii de zapada, cu stanci, pietre, copaci etc

„Pentru a ne aventura in zone de off-piste avem nevoie de experienta, prudenta, instincte bune si o tehnica foarte buna de ski. Cunosterea zonelor in care se schiaza e absolut necesara. Freeride-ul ramane experienta cea mai completa in materie de ski. Avalanșele reprezintă un pericol real atunci cand ne aventuram in afara partiilor de ski, de aceea avem nevoie de un echipament tehnic specific si anume: un transceiver de avalansa , lopată de zăpadă și sondă. Putem lua în considerare și un rucsac cu airbag pentru avalanșă ( ABS) care vă poate ajuta să vă mențineți la suprafața zăpezii în timpul unei avalanșe. De asemenea este foarte important sa stim sa folosim corect aceste echipamente, viata noastra sau a altora poate depinde de asta”, transmit reprezentanții Salvamont Sibiu.

Chiar dacă nu avem noțiuni avansate despre avalanșe există totuși câteva semne, care ne pot indica faptul ca ne aflam pe un teren unde exista șanse mari de producere a acestui fenomen:

în primele 2-3 zile, după ninsori abundente- stratul de zapada are nevoie de timp pentru a adera la stratul de zapada existent

dupa incalzirea accentuată a vremii – temperaturile pozitive faciliteaza topirea zapezii, astfel apa se infiltreaza intre straturi reducand coeziunea dintre straturi sau sol

dupa ninsori insotite de vant – acesta din urma spulbera zapada prospata formand depozite de zapada numite placi de vant. Acestea nu au stabilitate si nu formeaza priza cu straturile existente

urme ale avalanselor declansate anterior – acest lucru ne poate indica faptul ca zapada nu este stabila in acea zona, existand riscul sa fim surprinsi in alta avalansa in zona respectiva

„Recomandam turistilor si practicantilor de sporturi in zone offpiste sa fie echipati corespunzatori, sa abordeze zone pe masura pregatirii lor, sa se informeze asupra conditiilor meteo si sa consulte buletinul nivometeorologic (meteoromania.ro) si nu in ultimul rand sa ceara informatii formatiei Salvamont din zona respectiva.

De asemnea turistii pot consulta si site-uri cu specific montan care au un aport important in educatia montana spre exemplu : https://avalanseincarpati.ro/ „, spun reprezentanții Salvamont Sibiu.

Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu va asigura permanență, în zonele Păltiniș si Bâlea Lac din județul Sibiu.

Echipele Salvamont, singurele structuri care dețin personal pregătit profesional și atestat legal pentru a interveni în soluționarea accidentelor montane pot fi alertate prin sistemul unic de urgență 112 și prin intermediul Dispeceratului Național Salvamont ( 0725 826 668 sau 0SALVAMONT)