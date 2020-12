Am stat vorbă cu muncitorii care au ținut Sibiul curat în pandemie: „Aici mă întorc în fiecare zi acasă, la familia și copiii mei”

Paul Lăcătar și Laura Grancea sunt doi dintre lucrătorii companiei de salubrizare Soma. Ei muncesc la Stația de sortare. Ei sunt doi dintre acei oameni care selectează manual, în condiții dificile, fie iarnă, fie vară, gunoiul pe care sibienii îl aruncă, unii responsabil, alții mai puțin responsabil la pubelă. Sunt părinți, sunt bunici care muncesc pentru familiile lor și spun că munca pe care o fac ar fi mult mai umană dacă selecția deșeurilor ar fi făcută corespunzător. Nu le este greu să muncească, pentru că sunt obișnuiți, dar uneori, ceea ce vine pe bandă le face munca degradantă.

Paul Lăcătar are 32 de ani și este tată a patru copii. Trei băieți și o fată. Cel mai mare dintre copii are 16 ani, iar cel mai mic 6 ani. Paul spune că nu are decât patru clase, pentru că așa a fost să fie. Provine dintr-o familie, din Rusciori, iar părinții lui au considerat că treaba în gospodărie și la animale este mai importantă decât școala băiatului. Paul a lucrat în mai multe locuri. A fost plecat și în străinătate, în Spania la cules de mere sau pere, dar chiar dacă banii câștigați acolo erau mai mulți, băiatul spune că este mai bine acasă, în România.

„Aici mă întorc în fiecare zi acasă, la familia și copiii mei”. Viața i-a arătat cât de importantă este educația, de aceea toți copiii lui merg la școală. Pentru asta însă, trebuie să muncească.

La Soma este de aproape doi ani. L-am găsit având grijă ca deșeurile mari să nu ajungă pe banda de sortare pentru a nu o bloca. Distanța de la bandă la poarta de intrare este de 16 centimetri, iar gunoiul poate pătrunde pe un locaș de un metru și 16 centimetri înălțime. Paul are grijă să nu ajungă acolo deșeurile mari.

„Oamenii ajung să arunce, acolo unde nu trebuie obiecte mari cum sunt frigiderele, mașinile de spălat, lăzile de bere, cauciucurile de la mașină, folii foarte mari, țevi și chiar fân. Dacă un deșeu din ăsta ajunge pe bandă, o blochează. În momentul în care nouă ne vin pe bandă obiecte mari se blochează banda, o înfundă și asta din cauză că oamenii nu selectează corect”, spune Paul.

Băiatul se urcă pe o scară și efectiv împinge gunoiul, iar acolo unde observă că este mai mare decât trebuie, îl scoate pentru a nu ajunge pe bandă.

Spune că munca lui ar fi mult mai ușoară dacă oamenii ar colecta corect.

„Este o muncă grea, dar așa este și viața. Vă dați seama că dacă s-ar colecta corect și munca noastră ar fi mai ușoară. E simplu, banda merge bine, dacă gunoiul vine bine”, mai spune Paul.

Lucrează opt ore la Soma, în două schimburi. Pe banda de care ar grijă Paul ar trebui să vină doar plastic și metal ușor.

Bunică cu nouă nepoți

Laura Grancea are 49 de ani este mamă a cinci copii, doi băieți și trei fete și bunică a nouă nepoți. A lucrat mult în curățenie, iar de aproape un an de zile s-a angajat la Soma în urma unui anunț. Spune că muncește acolo unde este nevoie de ea. Face curățenie, merge la carton, la sticlă, la pet, la doze și, câteodată pe bandă.

„Unde este nevoie, acolo muncim”, spune Laura.

Femeia povestește că felul în care se colectează în Sibiu îi afectează foarte mult munca.

„Vin fel și fel de gunoaie amestecate și foarte împuțite. Am găsit pe bandă și câini și pisici și porci și găini și șobolani, toate drăciile dacă le pot spune așa. Sticlele de plastic de la lapte sau alte produse dintr-astea, nespălate, se împut și miros îngrozitor. Nu mă deranjează că muncesc mai mult, cu munca suntem obișnuiți, dar este ceva aproape inuman și, de multe ori greu de suportat. Facem față cum putem, cu măști, mănuși”, spune Laura.

Femeia și-ar dori ca oamenii să fie mai responsabili să colecteze responsabil, pentru că ceea ce pun ei la pubela, dar mai ales felul în care pun afectează munca a zeci de alți oameni care își câștigă cinstit, o pâine pentru familiile lor.

În momentul de față, la Soma lucrează aproximativ peste două sute de angajați. Aproximativ 80 dintre aceștia sunt la Stația de Sortare, și peste 130 sunt pe mașinile de colectare.