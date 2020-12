Plămânul artificial oferit Spitalului Județean Sibiu, înapoiat la Polisano

Spitalul privat Polisano a oferit spre folosință spitalului Județean aparatul ECMO- un aparat ce este folosit în cazul pacienților în stare gravă, cu afecțiuni severe pulmonare sau insuficiență cardiacă. Aparatul asigură pentru o perioadă de timp oxigenarea extracorporală a sângelui. Dar, de când Polisano a oferit aparatul Județeanului, acesta nu a putut fi folosit și nici nu se va întâmpla acest lucru prea curând, astfel că s-a luat decizia înapoierii lui.

ECMO a fost donat Spitalului Județean pentru a veni în ajutorul pacienților aflați în stare gravă din cauza infectării cu coronavirus. Dar, până acum niciunul dintre aceștia nu a beneficiat de el. În primul rând, pentru că pentru a fi manevrat, este nevoie ca un asistent medical să fi parcurs cursul de perfuzionist. ”Polisano are un perfuzionist care lucrează cu acest aparat, dar această persoană lucrează acolo, nu are cum să vină la județean, deși și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta. Am făcut cereri către Mureș și Fundeni, pentru a ni se comunica perioada când se va organiza un curs pentru această specializare, pentru că la Sibiu nu se face. Când se va ține cursul se va desemna și persoana care să plece la specializare”, a declarat colonel Constantin Vlase, managerul interimar al Spitalului Județean Sibiu.

În plus, consumabilele pentru acest aparat vin la aproximativ trei luni de la plasarea comenzii, iar un kit este extrem de scump- costă 7000 de euro pentru un pacient. ”Ne-am interesat despre cum se pot achiziționa aceste kit-uri și ni s-a spus că vin cam în trei luni. Nu s-au comandat, pentru că până nu avem un om care să poată manevra aparatul nu se justifică investiția. O vom face atunci când se știe ceva sigur. În plus, costurile pentru un mit sunt foarte ridicate, de aproximativ 7000 de euro pe pacient și sunt de mai multe feluri- care asigură o dependență de o săpătmâni, 2 săptămâni, 3 săptămâni”, spune Constantin Vlase.

Având în vedere aceste aspecte și faptul că aparatul ECMO nu poate fi folosit de Spitalul Județean, s-a luat decizia înapoierii lui către Polisano. ”Dacă noi nu îl putem folosi, la ce să îl ținem aici? L-am înapoiat spitalului privat care îl folosește până când la județean vom avea o persoană care să îl manevreze. Până atunci de ce să îl fi ținut degeaba, așa este folosit la pacienții care au nevoie. Asta nu înseamnă că s-a rupt contractul dintre cele două instituții”, spune colonelul Vlase.