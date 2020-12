Viceprimarul Șelimbărului are coronavirus – Este în izolare

Viceprimarul Șelimbărului, Cornel Oană, se află în izolare, după ce a fost confirmat cu coronavirus. Acesta se simte bine, și deși e în concediu medical, mai rezolvă din problemele primăriei.

Viceprimarul spune că s-a testat după ce săptămâna trecută a avut temperatură. ”Am avut 39, 2, cel mai mult. M-am testat și am primit rezultatul pozitiv, așa că din data de 12 sunt în izolare, până chiar pe 25. Soția e negativă, dar trebuie să stea și ea în casă”, spune Cornel Oană.

Viceprimarul are o formă ușoară a bolii ”Temperatura mi-a trecut, în rest nu am niciun simptom. Iau tratamentul prescris și mă simt bine. Nu știu de unde am luat…”, spune acesta.

Viceprimarul spune că are concediu medical, dar rezolvă și din problemele primăriei ce pot fi rezolvate de acasă. ”Funcția mea presupune mult timp pe teren, dar ce pot, fac și de acasă, mai ales că mă simt bine”, spune viceprimarul.

Primarul comunei, Marius Grecu, se află și el acasă, după ce a intrat în contact cu o persoană infectată cu covid 19. Ultima zi de carantină a edilului este 18 decembrie.