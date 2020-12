Astrid Fodor – ”Pericolul nu a trecut. Să petrecem Crăciunul în cadru restrâns”

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, s-a aliniat celor aflați în funcții publice care recomandă oamenilor să petreacă sărbătorile de iarnă în familia restrânsă, respectând normele de reducere a răspândirii coronavirusului. În ultima ședință a Consiliului Local din acest an a vorbit despre efortul sibienilor din timpul carantinei care a dus la scăderea ratei de infectare, dar a atras atenția că pericolul nu a trecut și că în continuare cu toții trebuie să facem eforturi pentru a trece peste această perioadă.

”Anul acesta a fost un an atipic pentru noi toți, a fost marcat de implicațiile negative ale pandemiei de covid 19, și nu doar cele legate de sănătate ci și cele legate de restricțiile care au fost impuse. În ceea ce privește Sibiul, impunerea unor restricții drastice s-a dovedit a fi eficientă, aici mă refer la perioada de carantinare, când indicele de infectare a scăzut de la aproape 14 la sub 5. Dar, pericolul încă nu a trecut. Urmează două sărbători mari- Crăciunul și Anul Nou. Drept urmare eu mă adresez sibienilor și le spun că anul acesta sărbătorirea Crăciunului ar trebui făcută într-un cadru mult mai restrâns- fără oaspeți, fără colindători, pentru că situația încă nu este sub control. Dar, putem să rămânem în suflet cu bucuria acestei mari sărbători și cu bucuria că suntem sănătoși. Vă doresc un Crăciun cu atmosferă caldă, cu bună dispoziție și cu încrederea că treptat vom reveni la o viață normală, dar asta depinde într-o foarte mare măsură de noi”, a transmis primarul Astrid Fodor.

Primarul Sibiului a spus că decizia anulării oricărui eveniment public cu ocazia Revelionului nu a fost ușor de luat, însă anul viitor ne va aduce concerte și artificii, dacă vom respecta măsurile anti covid. ”Noi am renunțat să organizăm anul acesta Revelionul în Piața Mare. Eu am avut un sentiment de părere de rău, dar în același timp un sentiment de încredere că Revelionul 2022 îl vom putea sărbători tot tradițional, în Piața Mare, cu concerte și artificii. Dar până atunci mai este cale lungă, mai este un an, mai este pandemie, mai avem multe hopuri de trecut, dar eu ă doresc la mulți ani, le doresc sibienilor să aibă un an bun”, a spus Astrid Fodor.