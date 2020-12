Ministrul Transporturilor anunță peste 1000 de kilometri de autostrăzi, drumuri expres și variante ocolitoare în patru ani

Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, a declarat că anul care se încheie a fost cel mai bun din ultimii 10 în ceea ce privește contractarea la nivelul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ministrul a spus că și pentru viitorii 4 ani planurile arată la fel de bine, scrie agerpres.ro.

Potrivit ministrului, în anul 2020, la nivelul CNAIR au fost încheiate contracte de execuţie în valoare totală de aproximativ 10 miliarde lei (circa 2 miliarde de euro) din care: pentru autostrăzi şi drumuri expres în valoare de 6,7 miliarde de lei, pentru drumuri naţionale – 1,5 miliarde de lei, şi pentru variante de ocolire – 1,6 miliarde de lei.

Tot în anul 2020, CNAIR a lansat licitaţii pentru proiectare/execuţie/documentaţii, validate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în valoare de 25 miliarde lei (circa 6 miliarde de euro).

„În concluzie, anul 2020 a fost cel mai bun an, din ultimii 10, în ceea ce priveşte ritmul de contractare la nivelul CNAIR, cu un total de aproximativ 8 miliarde de euro. La nivel general, în anul 2020, pe toate modurile de transport au fost contractate lucrări de aproximativ 54.908 milioane de lei (circa 11,5 miliarde de euro)”, a notat Bode.

Şeful de la Transporturi a participat vineri la o şedinţă de lucru la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), alături de directorul general al companiei, Mariana Ioniţă, şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), Eugen Cojoacă.

„Am fost bucuros să văd că există o colaborare foarte strânsă între cele două entităţi, fapt care se vede şi din prisma documentaţiilor pe care le lansează CNAIR, a timpilor de validare şi a contestaţiilor mult mai puţine, pe care le fac ofertanţii pe documentaţiile de achiziţii. Mai sunt paşi care trebuie făcuţi şi aici mi-aş dori o şi mai mare transparenţă pe astfel de proceduri de licitaţie, înfiinţarea completurilor specializate, dar şi implementarea măsurilor de întărire şi dezvoltare a capacităţii administrative. Publicaţi răspunsurile la clarificări, faceţi asta în mod transparent şi cu siguranţă vom avea cu toţii de câştigat! Suntem cu toţii în slujba statului român şi cu un singur gând: acela de a construi infrastructură de transport rutieră modernă, în România. Dacă anul 2020 a fost un an bun în ceea ce priveşte contractarea, dar şi implementarea, aşteptările românilor sunt mari şi sunt justificate în ceea ce priveşte anul 2021, dar şi pentru următorii patru ani. Pentru noi este foarte important să realizăm ce am promis”, le-a transmis ministrul celor doi şefi.

Potrivit lui Bode, în următorii 4 ani România ar putea avea peste 1.000 de kilometri noi de autostrăzi, drumuri expres şi variante ocolitoare.

„Împreună cu managementul CNAIR, am făcut un angajament public pentru următorii ani. România va beneficia de peste 1.000 de kilometri de autostrăzi, drumuri expres şi variante ocolitoare. Când am spus asta, m-am gândit la circa 700 de km de autostrăzi şi circa 300 km de drumuri expres. Aici am avut în vedere autostrada A7 – 340 de km care pot fi realizaţi, m-am gândit la autostrada Transilvania (fără tunelul Meseş) – 160 km care pot fi realizaţi în următorii ani, Sebeş-Turda, Lugoj-Deva sau la inelul Bucureştiului. Avem în vedere Drumul Expres Craiova-Piteşti, Brăila – Galaţi sau cele două loturi (1 şi 5) din autostrada Sibiu-Piteşti. Sunt doar câteva exemple, pe care le pot da şi care pot fi finalizate în următorii patru ani. Aceste lucruri nu pot fi realizate fără documentaţii bine făcute, astfel încât să nu mai fie contestate de fiecare dată, fără transparenţă sau fără implicarea tuturor factorilor interesaţi în astfel de proiecte de infrastructură”, a susţinut Lucian Bode.