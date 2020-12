Accident în zona Extaz – Trei mașini implicate

Neacordarea de prioritate a dus la producerea unui accident de circulație la ieșirea din Șelimbăr, în zona Exta. O tânără a ajuns la spital.

Șoferul unui autoturism a ieșit din Selimbar in drumul national fara sa acorde prioritate. A fost lovit de un autoturism condus dinspre Valcea, apoi de un autoturism condus dinspre Sibiu.

Un echipaj de la Ambulanță a acordat asistența medicală unei femei de 25 ani apoi a transportat-o la UPU SIBIU cu un traumatism de membru superior.

Din primele cercetari rezulta ca autoturismul care a patruns in drumul national era condus de catre o femeie in varsta de 63 de ani, BV, auto condus dinspre VL era condus de un tanar de 19 ani, din VL, iar la volanul turismului condus dinspre Sibiu se afla o femeie in varsta de 35 de ani, sibianca.

Tanara ranita se afla in auto care circula dinspre VL.

Traficul se desfasoara ingreunat, 2 turisme fiind pe carosabil, iar al treilea in santul din dreapta sensului spre Valcea.