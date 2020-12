Pasiunea arzatoare din Transilvania: povestea companiei PEFOC!

Inceputul business-ului Pefoc

Povestea Pefoc a inceput in anul 2006, dupa ce Ovidiu Prodea, care este si fondatorul companiei, a urmat diverse specializari in domeniu in Germania, alaturi de un bun prieten de familie, in cadrul carora a deprins secretele acestei frumoase meserii.

Astfel, drumul sau in aceasta afacere a inceput ca Persoana Fizica Autorizata (PFA), desi prin anii 2000 aceasta nisa nu era atat de dezvoltata precum este astazi, iar materialele erau limitate si meseriasii calificati, foarte putini. Totusi, cu un stoc minim de materiale pentru realizarea primelor seminee, dar cu multa dorinta si pasiune, a pornit la drum.

Mai tarziu, i s-au alaturat in aceasta experienta si afacere, si cei 2 fii ai sai: Samuel si Beniamin, totul concretizandu-se in brandul Pefoc.

Activitatea companiei a inceput sa avanseze tot mai mult, iar dupa ce importul direct al materialelor brute pentru constructia semineelor dura destul de mult, s-a hotarat sa dispuna chiar ei de un stoc al firmei.

A urmat o cerere foarte mare de la instalatorii de astfel de materiale brute, crescand substantial importurile si activitatile logistice, de care s-au ocupat sistematic.

Dezvoltarea business-ului peFoc.ro

Dupa 13 ani, mii de vanzari si de lucrari efectuate in casele oamenilor, institutii, pensiuni, etc, bilantul brandului suna cam asa:

peste 9000 de client finali multumiti de serviciile si produsele noastre, peste 2000 de lucrari de seminee construite si montate annual, activitati realizate din pasiune de echipele proprii de meseriasi parteneri specializati din toata tara, un stoc foarte mare si diversificat de peste 50.000 de produse.

De la focare traditionale, sobe tip semineu pe lemne, focare cu apa, pana la bioseminee, cosuri de fum profesionale, accesorii speciale pentru curatare si intretinere seminee, dar si materiale refractare si izolatoare, tubulaturi si turbine – toate fac parte din stocurile noastre, pentru ca cei care care isi doresc un semineu sa gaseasca la noi tot ce are nevoie, de la produse, la servicii si consultanta in alegerea modelului potrivit.

Vanzarile produselor se realizarea in cea mai mare parte online, prin intermediul site-ului pefoc.ro, unde clientul poate gasi toate informatiile de care are nevoie, produsele si gamele mentionate mai sus, dar si sfaturi si idei cadouri casa noua in articolele de pe Blog.

Consultanta tehnica, alaturi de cea telefonica are si ea o importanta mare pentru noi, de aceea, incurajam orice potential client sa se foloseasca de aceste servicii gratuite.

In plus, detinem o retea larga de distribuitori la nivel national, mai exact avem colaboratori in 25 de judete din cele 41 ale tarii noastre, astfel incat sa acoperim nevoile clientilor din orice zona a Romaniei. Unii dintre acestia chiar detin propriile showroom-uri locale, magazine de prezentare, iar altii afaceri de teren (pfa, afaceri de familie, etc)

Prin ce se deosebeste brandul PEFOC pe piata termicelor din Romania?

O intrebare la care putem raspunde simplu: prin produse, lucrarile de exceptie si serviciile pe care oferim pe teritoriul tarii: furnizare de materiale intr-un timp foarte scurt (1-2 zile) in orice zona a tarii, din stocul propriu (de la semineu pe lemne pana la cel mai mic accesoriu).

In plus, raportul calitate-pret este unul excellent, iar produsele noastre nu au nevoie de tehnici de marketing pentru a se vinde, sau argumente interminabile.

Practicam preturi reale si corecte, ceea ce a castigat increderea clientilor nostril in brandul Pefoc.

Noi nu credem si nu practicam preturi umflate peste noate si discounturi “fake”, si nu aplicam tehnici de marketing modern si agresive. Credem ca aceste principii si valori in care credem, ne recomanda si determina clientii sa ne aleaga si sa ne recomande.

Astfel, de mai bine de 20 de ani, compania noastra distributie o varietate de seminee si accesorii, dobandind o experienta vasta in domeniu.

Viitorul brandului Pefoc

Cum in ultima perioada domeniul semineelor si dispozitivelor de incalzire alternative s-a dezvoltat tot mai mult, ne adaptam noilor tehnologii de fabricare pentru surse termice mai bune, mai sigure, mai optimizate si mai confortabile.

De exemplu, daca in anul anterior semineele pe lemne au fost la mare cautare, anul acesta am fost martorii unei cresteri fulminante a cererilor de seminee pe bioetanol. De ce? Un raspuns ar fi, pentru ca se construiesc tot mai multe ansambluri rezidentiale, iar semineele pe bioethanol sunt o alegere foarte buna pentru apartamente, pentru ca nu necesita cos de fum, nu emana fum, sunt foarte accesibile si flacara este adevarata.

Astfel ca, in perioada care urmeaza, ne vom orienta si mai mult pe aceste seminee decorative (bioseminee, electrice, etc) si pe semineu de gradina, pentru cei care vor sa isi infrumuseteze si exteriorul casei.

Totodata, intrucat pretul lemnului a crescut destul de mult, romanii s-au orientat masiv spre semineele pe gaz. Deci, ne orientam si noi spre promovarea ideilor inovative si venim in ajutorul lor cu produse de top si sfaturi.

Nu in ultimul rand, ne orientam business-ul pe domeniul BBQ, iar anul acesta am inceput colaborarea si pe segmentul Gardening & BBQ, cu ajutorul furnizorilor Big Green Egg si OFYR, branduri europene de gratare profesioniste si accesorii.

Deci, planul nostru de afaceri actual si viitor se traduce in noi game de produse pe piata romaneasca, accesarea noilor tehnologii si urmarirea tendintelor europene in domeniu, precum si prevenirea de cauze incendii, informarea corecta a clientilor si educarea lor in domeniul termic.