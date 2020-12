O firma elvețiană din domeniul automotive din Sibiu premiază toți angajații pentru buna gestionare a pandemiei

Polycontact Hermannstadt SRL este o companie de origine elvețiană, producatoare de microîntrerupătoare, switch-uri din industria automotive, prezentă pe piața muncii din Sibiu de 5 ani.

Cu mândrie a crescut încet și sigur la numarul de 200 angajați, companie în care toți colegii sunt respectați și apreciați, motiv pentru care sunt recompensați, chiar și în aceste vremuri mai putin prietenoase, cu prime acordate pentru buna gestionare a companiei pentru perioada pandemiei în valoare de 200 Euro brut.

Mesajul conducerii companiei Polycontact Hermannstadt SRL

“Un an 2020 provocator pentru toți se apropie de sfârșit, un an marcat de nesiguranță, îngrijorare pentru sănătatea membrilor familiei și a locului de muncă, incertitudine cu privire la viitor, un val de emoții fluctuante, de la bine la rau. Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, putem afirma că împreună, ca echipă, am trecut cu brio vremurile dificile. Fiecare persoană și-a adus contribuția prin muncă grea, disciplină în implementarea și respectarea măsurilor de prevenție împotriva răspândirii virusului Covid-19, flexibilitate la locul de muncă, considerație si respect pentru colegi cat și înțelegere privind instrucțiunile venite din partea conducerii, multe dintre ele fiind de ultim moment.

Ne putem considera norocoși că am fost scutiți de focarele de infecții cu Coronavirus în 2020, că dvs., angajații noștri valoroși nu ați avut salariile diminuate și de faptul ca întreg Grupul Polycontact poate încheia anul financiar cu rezultate bune, în ciuda scăderii masive a vânzărilor din al doilea trimestru.

Împreuna putem fi mândri de acest lucru.”