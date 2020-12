FOTO: Mitropolitul Ardealului a sfințit bustul lui Radu Stanca

Bustul dramaturgului, poetului, regizorului și eseistului Radu Stanca a fost dezvelit, miercuri. La ceremonie a participat și Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, care a sfințit bustul.

Bustul din bronz al marelui Radu Stanca a fost amplasat în parcul din fața Teatrului Național din Sibiu care îi poartă numele și este opera artistului Ioan Cândea, donat de ing. Ioan Tușinean în numele Fundației I.C.M.J.- I.A.C.M. – Construcții S.A. Sibiu.

„La 100 de ani de la nașterea marelui poet, dramaturg, om de teatru Radu Stanca – Patronul Teatrului Național din Sibiu, reușim să punem în fața Teatrului Național din Sibiu, bustul marelui om de litere, om de teatru, lider al Cercului Literar de la Sibiu, omagiat cu o stea pe Aleea Celebrităților încă din anul 2014. Ne bucurăm că în Ajunul Nașterii Domnului Iisus reușim să facem în fața comunității sibiene acest eveniment. Ne bucurăm de sprijinul prietenilor care ne-au susținut, pornind de la domnul Tușineanu, care a dorit să doneze această lucrare, la Primăria din Sibiu și le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în acest an atât de greu, pentru a putea să aducem acest semn al luminii înaintea Nașterii Domnului”, a spus actorul Constantin Chiriac, director general Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.

La eveniment au participat oficialități, oameni de cultură, actori și invitați, toți respectând măsurile de distanțare fizică și purtarea măștii.

„Astăzi am săvârșit un gest al libertății înalte și creatoare, al recunoștinței. Suntem datori cu toții urbei noastre și înaintașilor noștri, pentru ca viitorul să fie unul pe măsura celor care l-au fundamentat, l-au temeinicit. Îl binecuvântăm pe maestrul nostru, directorul teatrului din Sibiu, pentru toate inițiativele sale și pe toți cei implicați în această activitate și de aceea am venit cu drag să stăm câteva clipe împreună. Vă dorim sărbători fericite, un an nou binecuvântat cu încredere! Să încercăm să lăsăm frica, teama, grijile care ne depășesc cu totul și să lăsăm o rază de lumină să pătrundă în sufletul nostru, o speranță care vine numai de sus!”, a spus IPS Mitropolit Laurențiu.

Sursa: Mitropolia Ardealului