Junii Sibiului colindă românii la trei spectacole speciale pe TVR 1

Junii Sibiului vestesc Marele Praznic al Nașterii Domnului și Anul Nou printr-o serie de emisiuni televizate, în cadrul proiectului „Iată, vin colindători!”. CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, instituție în subordinea Consiliului Județean Sibiu, vă dăruiește colinde și obiceiuri de Crăciun, pe postul TVR 1, pe 24 decembrie și în prima zi de Crăciun, în 25 decembrie. Începem anul 2021 tot împreună, prin emisiunea special realizată în județul Sibiu, pentru Anul Nou.

Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu, din subordinea Consiliului Județean Sibiu, organizează o ediție specială a proiectului Iată, vin colindători!, prin emisiunile difuzate la TVR 1, pe 24 decembrie, între orele 21.00 – 23.00, și în ziua de Crăciun, între orele 16.25- 19.00. De asemenea, în prima zi a Anului Nou, vă aducem urări de bine începând cu ora 21.10 și ne amintim despre frumoasele tradiții ale românilor, la marile sărbători.

În acest an atât de greu încercat, nu ne-am putut întâlni în sala de concerte, la spectacolul anual de colinde și obiceiuri prilejuite de sărbătorile de iarnă „Iată, vin colindători!”. Prin urmare, ne-am adaptat proiectul cultural și am realizat o serie de filmări în aer liber, pe platoul de la Gura Râului, cu respectarea măsurilor în vigoare pentru stoparea răspândirii virusului Covid-19. Suntem așadar aproape de publicul nostru drag, de toți cei care așteaptă cu nerăbdare concertul nostru anual, prin colaborarea cu Televiziunea Română și artiști din țară și difuzarea a două emisiuni dedicate Crăciunului și a unui program special pentru Anul Nou, toate reunite în grila TVR sub genericul: Nu uita că ești român!.

Junii Sibiului, alături de Iuliana Tudor, cete de colindători sosite din toată țara și nume mari ale folclorului românesc vă oferă o incursiune în lumea satului tradițional românesc în miez de iarnă, cu frumoase colinde și bucate tradiționale, dar mai ales cu suflete curate şi cu multe urări de bine.

Colindători din țara întreagă

Membrii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul- Junii Sibiului”, manager și coregraf Silvia Macrea, sunt gazde bune și generoase, primindu-i pe colindători la Gura Râului, într-o atmosferă de poveste. Vor veni să îi colinde Matilda Pascal Cojocărița, Veta Biriș, Adrian Neamțu, Mariana Anghel, Adriana Anghel, Alina Pinca, Robert Târnăveanu, Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Ilie Medrea, Grupul „Iza” și colindători din Maramureș, Dumitru Teleagă, Mihaela Petrovici și Corala „Epifania” din Timișoara, Cristian Pomohaci și grup tradițional de colindători din Bistrița, Ovidiu Homorodean, Sebastian Stan, Răzvan Năstăsescu, Traian Stoiţă, Camelia Cosma Stoiță, Ioana Brad, Grupul „Floare de bujor” din Gura Râului, Călin Brăteanu și Grupul de colindători „Obcina Stănișoarei” din Mălini – județul Suceava, Andra Matei, Angelica Flutur, Bogdan Toma și grup de colindători din Ținutul Pădurenilor, Grupul „Burnasul” din Teleorman, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Alexandru Brădățan, Gabriel Dumitru.

Gastronomie tradițională din comuna Gura Râului

Sărbătorile la români sunt complete doar atunci când tradiția folclorică se îmbină cu tradiția gastronomică. Oameni destoinici și harnici, împreună cu primarul Călin Gheorghe din comuna Gura Râului, fac o demonstrație de ospitalitate și, așa cum le stă bine mărginenilor, întind masa bogată pentru cetele de colindători ce vestesc Nașterea Domnului. Veți descoperi rețete și preparate inedite: zamă de hrean, ficat în prapure, bulz ciobănesc, povești despre tăiatul porcului și preparatele specifice de Crăciun, într-un grai local, plin de farmec.

Vă invităm aşadar să petrecem Crăciunul împreună, să ascultăm frumoase colinde tradiţionale româneşti la TVR 1, în 24 decembrie a.c., între orele 21.00 – 23.00, și în 25 decembrie a.c., între orele 16.25- 19.00.

Programul poate fi vizionat și de românii din afara țării, la TVRi, în prima zi de Crăciun, între orele 17.30- 20.00, iar la TVR Moldova sâmbătă, 26 decembrie, între orele 11.00-13.50.

Nu uitați nici de întâlnirea de Anul Nou, între orele 21.10 – 23.00, pe postul TVR 1, căci începutul anului a fost întotdeauna la români prilej de bucurie și petrecere.

„Păstrăm vie tradiția colindatului, vestind din casă în casă bucuria Nașterii Pruncului Iisus. Vă dorim din suflet ca lumina magică a Crăciunului să pătrundă în casele dumneavoastră, să aveți parte de sănătate, pace şi împliniri. Și de ce nu, să colindați, împreună cu Junii Sibiului și colindătorii din țara întreagă, în Ajun și în prima zi de Crăciun, iar mai apoi în 1 ianuarie 2021 să rostim împreună un Plugușor, pentru un An Nou mai bun, la TVR 1! Sărbători fericite și La mulţi ani !” – Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu