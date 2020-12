O fetiță din Sibiu se zbate pentru viață – Andreea are nevoie de ajutorul nostru

Andreea Teușan este o fetiță de doar 3 ani și 11 luni din Sibiu care de aproape doi ani de zile se luptă din răsputeri pentru a trăi.

La vârsta de doar 2 ani, micuța Andreea a fost diagnosticată cu epilepsie parțială continuă. A urmat un tratament dar starea ei sa înrăutățit. În urma unui RMN, pe creierul micuței au fost descoperite niște leziuni. Părinții copilei au făcut nenumărate demersuri și investigații pe la cei mai buni medici însă, medicina din România este neputincioasă în cazul ei. După multe demersuri și investigații, părinții fetiței au primit o veste îmbucurătoare. O clinică din Turcia a acceptat-o pe Andreea. După internare, copila a fost supusă mai multor investigații , în urma cărora, medicii au stabilit un nou diagnostic, si anume – encefalita autoimună.

În urma diagnosticului stabilit, Andreea a început tratamentul iar starea ei de sănătate a devenit stabilă. Lucrurile păreau să se îndrepte spre bine și starea Andreei era stabilă. Micuța a urmat proceduri de kinetoterapie, de terapie cu delfini și reacțiile ei erau îmbucurătoare. În ianuarie 2021 era programată următoarea plecare în Turcia, pentru un control, însă micuța Andreea a început să facă tot mai des crize de epilepsie, așa că părinții au încercat să urgenteze programarea și au mers mai repede.

”Fetița noastră nu mai respira bine și producea foarte multe secreții, făcând tot mai des crize de epilepsie. Am ajuns în Turcia cu două zile mai devreme, însă am fost nevoiți să mergem de urgență la spital pentru că starea fetiței era din ce în ce mai gravă. În urma consultului, medicii au depistat că fata are o infecție la plămâni, iar orice infecție îi agravează foarte mult starea. Saturația de oxigen în sânge era foarte scăzută și medicii au internat-o la Terapie Intensivă.”, spune Andrei Teușan, tatăl Andreei.

Acum fetița este internată la Terapie Intensivă. Costurile necesare spitalizării și investigațiile sunt extrem de costisitoare. Sumele exorbitante sunt peste puterile familiei. Pentru ultimele cinci zile de internare, aceștia au avut de achitat 11.000 de euro, urmând să mai facă în următoarele zile și alte proceduri costisitoare. Părinții copilei fac apel la bunătatea și înțelegerea tuturor celor care sunt dispuși să-i ajute în această perioadă dificilă.

”Ne rugăm lui Dumnezeu și strig tare să mă audă să-i dea vindecare că mă doare sufletul când văd cât de mult suferă Andreea.”, a mai spus tatăl Andreei.

Cum o putem ajuta?

Toți cei care doresc să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a micuței Andreea, pot face donații în următoarele conturi:

CONT EURO: RO89BTRLEURCRT0296401801

Swift/BIC: BTRLRO22

Pentru RON: RO15BTRLRONCRT0296401802

Titular cont: TEUSAN ANDREI IOAN